Проект "Опора" в Приморском крае помогает справиться с ВИЧ

Для лечения приморцев, зараженных вирусом иммунодефицита человека, в крае есть все необходимые лекарственные средства и расходные материалы. Об этом 18 ноября в ходе «круглого стола» журналистам рассказали специалисты СПИД центра.

По словам заведующей по организации лечебно-профилактической помощи центра СПИД Юлии Микрюковой, в этом году из средств федерального и краевого бюджетов для лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией выделено более 200 миллионов рублей. Из них 189 миллионов рублей – на лекарственные препараты, 19,6 миллионов – на расходные материалы.

«Все необходимые лекарства для больных есть в нужном количестве. Все пациенты получают терапию в полном объеме», - добавила она. Несмотря на то, что ежегодно государство выделяет достаточно средств на лечение и профилактику ВИЧ-инфицированных, проблема роста заболеваемости остается актуальной.По словам специалистов, более половины зараженных ВИЧ – люди в возрасте 30-50 лет. На сегодняшний день в Приморье проживают 7 714 людей с вирусом иммунодефицита человека. По мнению Юлии Микрюковой, главная опасность этой болезни в том, что она протекает скрыто. «Люди долгое время даже не подозревают, что заражены, продолжая при этом передавать болезнь другим. После выявления инфекции также нужно понимать, что излечить вирус нельзя, но можно продлить себе жизнь. Лечение – это пожизненная терапия», - отметила она.

Специалисты сошлись во мнении, что для решения проблемы необходим комплексный подход. Заболевание является не только медицинским, но и социально значимым. Поэтому В центре СПИД с июля 2014г. работает программа «Опора». Данная программа проводится на базе центра с 2013г. В программе работает команда врачей, медицинских сестер, психологов и «равный консультант». Данный проект направлен на повышение приверженности людей, живущих с ВИЧ к лечению и наблюдению . Главное в лечении ВИЧ- инфекции : это соблюдение приверженности в лечение. Терапия принимается пожизненно. Только при этих условиях наши пациенты сохраняют нормальное самочувствие, могут работать, воспитывать своих детей и т.д. Для того, чтобы пациенты соблюдали этот режим необходимо помочь им сформировать приверженность к лечению, научиться жить в новом режиме. В программе сегодня участвует 330 пациентов. Для обучения в центре постоянно работает Школа пациента, работает телефон горячей линии. Каждый пациент может встретиться с равным консультантом, позвонить ему по телефону, посетить группу взаимопомощи. По завершению проекта в центре продолжит работать школа пациента. Продолжит работать группа взаимопомощи. Будут работать равные консультанты. В рамках программы в центре работает равный консультант Олег тел. 8914-705-57-43 (275-57-43)

ZRPRESS.ru, Владивосток.