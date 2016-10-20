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Поликлиники Приморья присоединились к акции "Неделя против рака молочной железы"

20 Октября 2016, 17:41 | Приморье

Каждая женщина в эти дни может пройти обследование

 

Пройти бесплатное маммологическое обследование и получить консультацию хирурга и терапевта по вопросам сохранности женского здоровья могут жительницы Приморья во Владивостокской поликлинике №9  и других лечебных учреждениях, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Как рассказали в департаменте здравоохранения, поликлиника в Снеговой Пади стала еще одним участником акции «Неделя против рака молочной железы».

«С 17 по 21 октября в  нашей поликлинике с 12 до 14 часов ведут прием специалисты, которые нацелены на раннюю диагностику и выявление онкологических проблем у женщин.  Мы приглашаем принять участие в акции всех жительниц края. Для этого необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС», - сообщила заместитель главного врача поликлиники Наталья БУРДУКОВСКАЯ. Она также подчеркнула, что все женщины старше 40 лет могут бесплатно пройти и маммографическое обследование.

Участниками акции «Неделя против рака молочной железы» стали десятки медучреждений края, в том числе женские консультации роддомов, Перинатального центра, а также поликлиники.

«Если болезнь вовремя обнаружить  вероятность выздоровления вырастает в несколько раз. Именно поэтому девушкам и женщинам от 18 до 40 лет рекомендуется раз в год проходить УЗИ молочных желез, а после 40 лет делать маммографическое исследование», - подчеркивают в департаменте здравоохранения.

Здесь же напомнили, что по инициативе Всемирной организации здравоохранения традиционно  в октябре в разных странах мира, в том числе и в России, проводится месячник по борьбе с раком молочной железы. Главная задача, чтобы как можно больше людей узнали о проблеме рака груди,  первых признаках заболевания, о том, что нужно делать и куда обращаться, и о ранней диагностике опухоли молочной железы. В Приморском крае эту информацию можно получить в Краевом центре медицинской профилактики по тел.: 8 (423) 226-07-85.

Ирина СЕРГЕЕВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: здоровье  медицина 



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