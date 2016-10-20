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Терапевты из Приморья попали в число лучших врачей России
Четыре врача-терапевта из Приморья вошли в ТОП-500 рейтинга врачей России, представленный Минздравом, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
В числе лучших - Елена ВИНОСЕЛОВА (стаж работы 27 лет) и Лариса КАРПОВА (стаж работы 25 лет) из Владивостокской поликлиники №3, а также два представителя сельского здравоохранения: Елена ДЛУГАШ (стаж работы 12 лет) и ее коллега Ирина УКСУМЕНКО (трудовой стаж 31 год) из Пожарской центральной районной больницы.
Как сообщили в департаменте здравоохранения края, презентация первого независимого «Рейтинга терапевтов России» состоялась накануне в Москве. В разработке рейтинга принимали участие ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации информатизации здравоохранения» Минздрава России, «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и другие организации.
В рейтинг вошли участковые врачи-терапевты и врачи общей практики, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов. Всего были обработаны данные по 46 665 врачам-терапевтам. Из них в рейтинг включено 37 607 врачей-терапевтов, работающих на типичных по возрастной структуре населения участках. Для включения в рейтинг медицинские работники должны были проработать на том участке, где оценивается его работа, не менее года.
В департаменте также подчеркнули, что представители терапевтической службы Владивостокской поликлиники №3 уже второй год подряд в числе лучших врачей России. В прошлом году врач Лидия ЧАМАРИНА вошла в ТОП-50 лучших врачей-терапевтов страны. Тогда, Приморский край был единственным из Дальневосточных территорий, попавшим в ТОП-50 рейтинга Минздрава РФ.
– Это независимый рейтинг качества работы участковых терапевтов и врачей общей практики, основанный на самых значимых показателях работы, таких как смертность, число госпитализации, число пройденных диспансеризаций, число вызовов скорой помощи. Важно сказать, что все эти факторы могут быть профилактированы при правильной работе первичного звена, - отметила министр здравоохранения РФ Вероника СКВОРЦОВА.
В ведомстве также напомнили, что в 2014 году была введена независимая экспертиза качества услуг в медицинских организациях первичного звена, и в настоящее время каждый пациент может оценить работу первичного звена, учитывая такие факторы, как дружелюбие медицинских работников, наличие очереди в поликлиниках и в амбулаториях, работу регистратур и другие параметры.
Ирина СЕРГЕЕВА.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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