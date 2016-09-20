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В Приморье дети заражаются туберкулезом от собственных бабушек и дедушек
Туберкулез - одно из тяжелых инфекционных заболеваний. Он поражает различные органы и ткани человека: глаза, кости, кожу, мочеполовую систему, кишечник, но чаще - легкие. Рост заболеваемости среди детей и подростков опережает темпы распространения инфекции среди взрослого населения. Наталья КОРЖАВИНА, врач кабинета медицинской профилактики ГБУЗ «Приморской краевой противотуберкулезный диспансер» рассказала, что бывают случаи, когда дети заражаются туберкулезом в семье от бабушек и дедушек, страдающих этим заболеванием, но не подозревающих о нем. Подробнее в материале Деловой газеты «Золотой Рог»:
Статистические данные последних лет показывают, что в Приморском крае почти 15% больных туберкулезом - это люди в возрасте 55 лет и старше.
Процесс старения всегда сопровождается целым рядом возрастных изменений в организме. Постепенно снижаются его защитные и приспособительные механизмы к изменяющимся условиям окружающей среды. Такие заболевания, как грипп, бронхит, воспаление легких, особенно если они возникают часто, еще больше снижают сопротивляемость организма, дыхательную функцию легких.
Кроме того, среди пожилых достаточно много лиц, страдающих сахарным диабетом, панкреатитом,холециститом, артрозоартритом и другими заболеваниями, которые подрывают и так сниженные защитные силы организма. Не последюю роль играет низкий жизненный уровень престарелых людей. Вот почему они попадают в группу риска по туберкулезу.
Как проявляется туберкулез у людей старшего возраста? Больные жалуются на отдышку, боль в груди, сердцебиение, общую слабость, кашель, снижение аппетита, то есть обычные недомогания старости, как это принято считать в народе. У некоторых заболевших туберкулезом пожилых людей появляется легочное кровохарканье или кровотечение.
Часто болезнь начинается внезапно. У человека появляется кашель и насморк, и поэтому заболевание ошибочно принимается за грипп. Противовоспалительные и жаропонижающие лекарства сравнительно быстро способствуют улучшению общего состояния. Однако продолжающийся кашель, слабость, незначительное повышение температуры по вечерам должны насторожить человека и его близких. Его обязательно надо обследовать в поликлинике, сделать флюорографию и трехкратно сдать мокроту на микобактерию туберкулеза.
Бывают и другие проявления туберкулеза. Иногда болезнь развивается исподволь, незаметно для окружающих и самого больного. Самочувствие его остается хорошим, температура тела нормальной, сон и аппетит не страдает, а появляется кашель с мокротой. Нередко его ошибочно объясняют у курильщиков пристрастием к табаку, а у некурящих - бронхитом.
Туберкулез легких у таких больных выявляется случайно при флюорографическом обследовании в поликлинике, куда они обращаются по поводу другого заболевания. Вот почему очень важно пожилым людям ежегодно проходить флюорографическое обследование и профилактические осмотры - самый надежный метод своевременного выявления туберкулеза.
Нужно также знать, что от момента возникновения заболевания до его проявления иногда проходит определенный промежуток времени. И если человек не строго соблюдает правила личной гигиены, то он может стать источником заражения окружающих не только дома, но и на работе. Особенно чувствительны к туберкулезной инфекции маленькие дети.
Когда диагноз установлен, больного берет на учет фтизиатр и назначает курс лечения.Родные и близкие должны организовать режим, рекомендуемый фтизиатром, и соблюдение правил личной гигиены.
К сожалению, иногда больные не придают значения тому, что пьют из детских кружек и едят из детских тарелок. Они обижаются, когда дома ктонибудь делает им замечания по поводу того, как важно соблюдать гигиенические правила для сохранения здоровья близких. Между тем больной должен иметь свою посуду для приема пищи, а предметы личной гигиены хранить отдельно. По возможности страдающему туберкулезом члену семьи нужно выделить отдельную комнату, в которой ежедневно проводить влажную уборку и проветривание. Поскольку основной источник заражения окружающих - мокрота больного, то ее необходимо собирать в плевательницу, заполненную дезинфицирующим раствором, а в конце дня мыть и дезинфицировать.
Ведущий метод лечения больных - применение специфических противотуберкулезных препаратов. Лечение бесплатное, оно длится в среднем 68 месяцев. К сожалению, не всегда больные выполняют назначения и рекомендации врача. Поэтому очень важно, чтобы близкие люди поддерживали их в лечении, контролировали при необходимости своевременный прием лекарств.
Главное помнить, что туберкулез у людей преклонного возраста излечим. Основное условие успеха - строгое выполнение рекомендаций врачафтизиатра.
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