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Акция "Журнала здоровья": Приморские пациенты говорят «Спасибо!» своим любимым докторам

20 Августа 2012, 16:10 | Приморье

В лабораторию - с радостью!

Спасибо Эмилии ТУФАНОВОЙ

Огромную благодарность хочу выразить Туфановой Эмилии, врачу клинической лабораторной диагностики Краевой детской клинической больницы № 1.

Несколько лет назад мы случайно разговорились с Эмилией Викторовной, очень приветливым и доброжелательным доктором, с тех пор так и дружим: если нужно сдавать анализы - бежим к ней. Знаем точно, что наши анализы не перепутают с чужими (раньше в поликлинике такое случалось), без ошибок зафиксируют все показатели, а потом подробно объяснят, что означает каждый из них. Для меня очень важно, когда доктор со мной общается на простом, доступном языке, с удовольствием отвечает на мои вопросы, и всё становится понятно - я от этого быстрее выздоравливаю.

Спасибо Вам огромное, Эмилия Викторовна, за профессионализм и душевное тепло, которое Вы дарите пациентам!

Ирина Иванникова

Больше чем кардиолог

Спасибо Ларисе ПОЛЬКИНОЙ

От всего сердца хотим поблагодарить врача-кардиолога Приморской краевой клинической больницы №1.

Так случилось, что в разное время мы наблюдались у одного и того же врача - Ларисы Николаевны Полькиной. Это не просто высококлассный специалист своего профиля, но еще очень чуткий и отзывчивый человек, Доктор с большой буквы. Ее советы по устранению проблем со здоровьем, по улучшению самочувствия выходят за рамки кардиологической сферы, она из тех врачей, что лечат не конкретный орган, а организм в целом, причем не по типовым, стандартным схемам, а с учетом индивидуальных особенностей пациента.

Когда в ходе обследования, назначенного доктором Полькиной, вскрылись проблемы, не касающиеся кардиологии, она не оставила нас с этими проблемами один на один, а подключила других специалистов и вела нас на протяжении всего времени, которое потребовалось для их устранения, интересовалась самочувствием, давала дельные советы.

А как тянутся к Ларисе Николаевне пациенты, с каким вниманием и искренним участием она проводит традиционный обход! Нет никаких сомнений - выбранная когда-то медицинская специальность оказалась делом ее жизни.

Лариса Николаевна, спасибо за ваш нелегкий, но благородный труд!

Светлана Коробкова и Анастасия Гнездилова

Любимый доктор нашей дочки

Спасибо Олесе ШИШКИНОЙ

Хотим сказать большое человеческое спасибо Олесе Александровне Шишкиной, педиатру детской клиники «Алёнка».

Прежде чем мы познакомились с Олесей Александровной, наша дочка наблюдалась у двух педиатров, но отношения с ними не складывались: девочка эмоциональная, характер сложный, врачей к себе подпускать не хотела… Но когда мы пришли на приём к доктору Шишкиной, дочка сразу к ней потянулась, и никаких проблем в общении не возникло. Олеся Александровна умеет найти подход к любому, даже самому капризному малышу, она очень любит детей, и дети отвечают ей взаимностью. Теперь дочка скучает по своему врачу, часто спрашивает о ней и с нетерпением ждёт встречи.

Олеся Александровна всегда на связи, она готова прийти на помощь в любое время дня и ночи, причём в любой ситуации, даже не связанной со здоровьем малыша. Она не только опытный врач-педиатр, но и хороший психолог. Спокойная и доброжелательная, Олеся Александровна всегда находит нужные слова для поддержки, ее спокойствие передаётся детям и родителям.

С искренней благодарностью, семья Медведевых

Счастье материнства

Спасибо Людмиле МАТЮШКИНОЙ

Появлению моих деток на свет я во многом обязана Людмиле Семеновне Матюшкиной, акушеру-гинекологу роддома №3 г. Владивостока, доценту кафедры акушерства и гинекологии ВГМУ.

Найти столь внимательного доктора, умеющего поддержать, напутствовать, назначить эффективное лечение в столь деликатной сфере, поверьте, очень сложно. Специалист высокого класса и просто очаровательная женщина, Людмила Матюшкина подарила надежду и счастье материнства многим женщинам Владивостока, приняв огромное количество родов и проведя предродовую подготовку. Так сложилось, что Людмилу Семеновну я знаю с детства, но и сегодня, будучи мамой двух дочерей, я часто обращаюсь к ней за советом и получаю необходимую помощь. Уверена, что к добрым словам в адрес Людмилы Семеновны могут присоединиться многие ее пациентки, бывшие и нынешние.

Счастья, Вам, Людмила Семеновна, добра и радости!

Лариса Юрьевна, Владивосток

Всерьёз и надолго

Спасибо Елене ПРОСЕКОВОЙ

От души благодарю Елену Викторовну Просекову, профессора, доктора медицинских наук, главного внештатного детского аллерголога-иммунолога департамента здравоохранения Приморского края, заведующую кафедрой биологической химии, КЛД, общей и клинической иммунологии Владивостокского государственного медицинского университета.

Елену Викторовну знаю с раннего детства, поскольку с первых лет жизни меня беспокоила аллергия. Курс лечения прошла длительный, но результат - налицо. Елена Викторовна - не из тех специалистов, которые стремятся к быстрым, но краткосрочным результатам.

Кстати, моя подруга со мной полностью солидарна. После того как она прошла многих аллергологов во Владивостоке и даже в Москве (при этом ей становилось только хуже), я вспомнила про Елену Викторовну, нашла ее и… теперь мы уже вдвоём говорим ей большое спасибо!

С уважением и любовью, М. Яковлева

«Журнал здоровья».

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