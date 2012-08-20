В приморскую семью аист прилетел из… Интернета

Многие мои знакомые уже разочаровались в социальных сетях, забросили свои странички, а для меня «Одноклассники» по-прежнему остаются любимым сайтом, ведь они подарили мне настоящее женское счастье…

Я вышла замуж вскоре после окончания института, сначала было не до детей - интересная работа, фитнес, путешествия, забеременеть решила через несколько лет, и тут начались проблемы. Можете себя представить: мы с мужем считали себя здоровыми молодыми людьми, ничего нас не беспокоило, но… прошли год, два, три, четыре, пять: к каким только докторам мы ни обращались, всё было безрезультатно. Сначала я лечилась от инфекции, потом от эндометриоза, в конце концов врачи признали, что мы оба - я и муж - здоровы, и почему у нас не получается зачать ребёнка, решительно непонятно. Мой возраст приближался к 35… На шестом году наших бесплодных попыток жизнь превратилась в ад: мы оба стали нервными, раздражительными, часто ссорились по мелочам. Я старалась как можно дольше задерживаться на работе (чтобы не видеть мужа), а он проводил время с друзьями, заливал свои проблемы водкой.

Однажды вечером я проходила мимо церкви, погружённая в свои мрачные мысли («а может, не мучиться и развестись?»), и ноги сами понесли меня в храм. Меня крестили в детстве, но назвать себя активной прихожанкой не могу: в церковь захожу раз в несколько лет. Помню, что поставила свечки за упокой души умерших бабушки и дедушки, так и не дождавшихся правнуков, за здравие живущих родственников и расплакалась. Помню пронзительные голубые глаза молодого священника… Очнулась я уже на автобусной остановке. Не могу сказать почему, но мне как будто стало немного легче.

Через пару дней, когда я, как обычно, «торчала» в «Одноклассниках», нежданно-негаданно вдруг прилетело сообщение от Димы, моего соседа по парте, к которому я когда-то испытывала сильные чувства (и мне казалось, что он отвечает взаимностью). Но наши отношения прервались, так и не успев начаться: после окончания 9-го класса Дима переехал в другой город - его отец был военным. С тех пор мы не виделись, и вот теперь однокашник меня разыскал...

Сказать, что я была рада этой виртуальной встрече - значит не сказать ничего. Слово за слово - выяснилось, что у Димы двое детей, он окончил мединститут и работает… боже мой, гинекологом. «А как ты?» Я долго молчала, а потом зажмурилась и выложила всё, как есть (в конце концов, заочно сделать это гораздо проще, чем глядя в глаза). Ответ пришёл через полчаса: «Мила, я так хочу тебе помочь, приезжай!» На следующее утро: «Мила, почему ты молчишь? Тебя смущает мужчина-гинеколог? Я отведу тебя к очень хорошему доктору-женщине, она просто творит чудеса».

Не знаю, что со мной произошло, но почему-то я поверила своему однокашнику. Теперь мои мысли были заняты только одним - как убедить мужа поехать в другой город и сделать ещё одну попытку…

В конце концов я собралась с духом: «Понимаешь, это моя последняя надежда. Если и в этот раз не получится…» Муж не дал мне договорить: «Ладно, хватит гнать волну. Как поедем - поездом или самолётом?»

И вот - снова больничные коридоры. Осмотры, анализы, обследования, ожидание… Получаю от Димы смс-ку: «Ты можешь прийти одна?» Под каким-то предлогом выскакиваю из гостиницы, и вот я уже в кабинете. «Ты точно уверена, что хочешь ребёнка от этого мужчины?» Этот вопрос застал меня врасплох… За несколько секунд в голове пронеслись последние кошмарные месяцы, но потом память начала отматывать ленту назад. Не знаю, сколько времени прошло после вопроса врача, но в итоге я ответила «да». Тогда мой однокашник, тщательно подбирая слова, попытался доступным языком объяснить мне суть проблемы: да, в целом у меня всё в порядке, муж тоже здоров, но… мой организм отказывается принимать его сперматозоиды, вырабатывая против них антитела. Можно ли это преодолеть? Да, репродуктивные технологии достигли больших высот, но это не так просто, и я должна быть совершенно уверена… Я чуть не запрыгала от радости, подробности для меня не имели значения, главное - забрезжил свет в конце туннеля.

Увидев мои горящие глаза, мой любимый мужчина всё понял без слов. Ссоры прекратились, так же как и его регулярные вечерние «возлияния», перед нами была общая цель, и она, похоже, была достижимой. Подружки спрашивали: «У вас что, опять медовый месяц?» Остальное было делом техники…

Сейчас нашей дочке четыре года, и ни один заботливый папа на свете не сравнится с нашим. Сначала мы старались не афишировать эту историю, но вот недавно моя коллега по большому секрету рассказала, что никак не может забеременеть, и я не удержалась… Хочу, чтобы наша история подарила надежду людям, которые мечтают о ребёнке. Главное - не опускать руки и верить в свою счастливую звезду.

Л. М.

«Журнал здоровья».