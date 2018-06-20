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Милосердие для жизни: подопечные фонда "Сохрани жизнь" нуждаются в срочной помощи
Благотворительный фонд «Сохрани жизнь» объявляет срочный сбор. Сразу четверо пациентов краевого онкогематологического центра Приморского края должны в ближайшее время попасть в Москву на лечение. Оплатить билеты необходимо максимально быстро: в этом случае скорость – реально вопрос жизни и смерти. Общая стоимость перелета составляет 150 тысяч рублей, сообщает пресс-служба благотворительного фонда «Сохрани жизнь».
С началом сезона отпусков и прохождения чемпионата по футболу билеты в Москву из труднодоступных для семей с онкобольными детьми превратились в нереально дорогие. Бесплатным проездом государств может обеспечит только железной дорогой 7 суток, такой проезд противопоказан детям с онкологией. Только чтобы добраться из Владивостока до столицы России придется потратить в среднем 18 тысяч на 1 ребёнка, а обязательно должен быть и сопровождающий родитель. Заплатить такие деньги родители не в состоянии. К сожалению, на данный момент самостоятельно фонд «Сохрани жизнь» также не может оплатить всю сумму.
Помощи в сложившейся ситуации ждут сразу четверо подопечных фонда.
Никита Губарь Диагноз: Нефробластома низкодифференцированная заднего средостения. Ребенку срочно нужно для проведения обследования после удаления опухоли.
Дарья Чикуновой. Рецедив кранофрангиомы, экстренно требуется повторная операция.
Ева Устинова Диагноз: ювенильный миеломоноцитарный лейкоз, группа высокого риска; аутоиммунный процесс. Ева уже пережила трансплантацию костного мозга. Сейчас она на обследовании в Москве, денег на обратную дорогу нет.
Тамерлан Чеканов. ,Диагноз: нейробластома забрюшинного пространства. Двухлетнему мальчику срочно нужно лететь в Москву на сцинтиграфию.
Общая стоимость билетов - почти 150000₽.
- Пожалуйста, помогите нам купить билеты для ребят. Вы можете оплатить счёт или перевести любую удобную вам сумму на их страничках. Даже 50 рублей сейчас важны, - обращается ко всем неравнодушным жителям Приморья директор благотворительного фонда Светлана Горковенко.
Кроме того, фонду нужна экстренная помощь в приобретении нужна помощь для поддерживающей терапии в домашних условиях дорогостоящего препарата Роаккутан, не входящего в бесплатный перечень. Это лекарство должно помочь Диме Халяпину победить нейробластому.
- Купить лекарство сами родители не могут, а мы должны помочь собрать нужную сумму 23 500 руб. Мы все вместе помогли Диме пройти долгое лечение и трансплантацию костного мозга. Сейчас все хорошо и Дима восстанавливается. В сентябре уже в первый класс, пока только домашнее обучение. Однако все это будет возможно только при одном условии – постоянно приеме Роакутана, - говорит Светлана Горковенко.
Также помочь можно отправив СМС на номер 3434 со словом ДЕРЖИСЬ и любой суммой пожертвования. Или через сайт фонда https://sohrani-zhizn.ru/deti/nuzhna-pomoshh/
Фонд готов выслать счета и подробную информацию Вам на почту для оплаты того или иного счёта по нашим детям.
Расскажите, пожалуйста, друзьям, -это тоже помощь!
Директор благотворительного фонда «Сохрани жизнь» Горковенко Светлана тел. 7 914 706 76 57 atevs77@mail.ru.
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