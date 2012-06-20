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В Приморском крае обнаружены и наказаны стоматологи, работающие без лицензии
ВЛАДИВОСТОК, 20 июня, ZRPRESS. В Приморском крае по инициативе прокурора ООО «Дента-плюс» оштрафовано на 40 тысяч рублей.
Проверкой исполнения законодательства о лицензировании медицинской деятельности, проведенной прокуратурой Пожарского района, установлено, что ООО «Дента-плюс» оказывает стоматологические услуги, не имея лицензии на осуществление медицинской деятельности.
По результатам проверки прокурором района в отношении юридического лица - ООО «Дента-плюс» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (лицензия) обязательно.
Решением Арбитражного суда от 15.06.2012 ООО «Дента-плюс» привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ, в виде штрафа в сумме 40 000 рублей, сообщает Ирина Володина, старший помощник прокурора Приморского края.Газета "Золотой Рог" - ZRPRESS.RU.
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