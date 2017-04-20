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"Особых" воспитанников Екатериновского интерната в Приморье ждут необычные подарки
В Екатериновском детском доме-интернате для детей-инвалидов готовится к открытию обновленной мастерской социально-бытовой ориентации. Уже проведена реконструкция и ремонт помещения, заказано новое кухонное оборудование, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Поручение об этом дал Губернатор в ходе посещения учреждения. Владимир Миклушевский познакомился с реабилитационными проектами, которые успешно применяют местные специалисты в воспитании детей с ментальными нарушениями.
В мастерской «Смак» «особые» дети осваивают элементарные навыки самообслуживания, учатся готовить. Многие годы по субботам здесь организуют занятия кружка «Пышка», где подростки постигают азы кулинарного мастерства.
«В следующем году нашему дому-интернату исполнится 30 лет. Кабинет – мастерская “Смак” – почти ровесник учреждению. Безусловно, устаревшее оборудование и интерьер давно нуждались в обновлении. И вот такая возможность появилась. Юбилей “смаковцы” будут встречать в светлой просторной мастерской», – делится директор учреждения Любовь Нечипоренко.
Она подчеркивает, «особые» воспитанники нуждаются в постоянном обучении. Это важный момент реабилитации, социализации людей с ментальными нарушениями. Стоит только отпустить процесс, приходится начинать все заново.
«Специалисты учреждения стараются научить ребятишек самым простым вещам, развить интерес к труду и творчеству. Такие занятия должны проходить регулярно. С расширением мастерской, мы получим возможность привлечь в число любителей кулинарного искусства больше детей», – отмечает директор дома-интерната.
Еще одна хорошая новость для сотрудников и воспитанников Екатериновского интерната. Одно из поручений Губернатора по итогам поездки – монтаж спортивной площадки с разным покрытием, с современными тренажерами, приспособленным для занятий физкультурой детей с ограниченными возможностями.
В департаменте труда и социального развития Приморского края проинформировали, что проектные работы по устройству спортивного сооружений уже в стадии завершения.
Отметим, посещение социальных учреждений края – обязательный пункт рабочих поездок Губернатора по краю. Глава региона посещает интернаты, социально-реабилитационные центры и другие социальные учреждения.
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