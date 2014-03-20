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Здоровье
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Приморцы все еще рискуют заболеть гриппом

20 Марта 2014, 11:45 | Приморье

Круглый стол на тему «Профилактика и лечение гриппа, ОРВИ и заболеваний носоглотки» состоялся 19 марта во Владивостоке. В рамках программы «Здоровье населения» специалисты клинико-диагностического центра рассказали владивостокцам о том, как в разгар весеннего сезона уберечь себя от простудных заболеваний.

Самой эффективной и надежной мерой профилактики гриппа врачи единогласно признали своевременную вакцинацию.

- Другой простой и действенный способ предупреждения инфекции – промывание носа,  – объяснил Иван Кирилин, один из координаторов проекта «Лиги здоровья наций». - По данным статистики, применение такой методики поможет снизить заболеваемость в 3,5-4 раза.

Избегать  других опасных заболеваний врачи посоветовали с помощью  соблюдения правил гигиены, приема витаминов, проветривания помещений, ношения одноразовых медицинских масок и заблаговременного закаливания.

О том, насколько важно научиться более ответственно относиться к своему здоровью, сообщила главный врач ВКДЦ Анжела Кабиева:

- Только за прошедший 2013 г. было зарегистрировано несколько случаев летального исхода пациентов от пневмонии, которая развилась после осложнения вирусных инфекций. На данный момент риск заболевания гриппом и другими острыми инфекциями по-прежнему очень высок.  Поэтому сегодня в первую очередь  мы говорим именно о профилактике. Ведь любую болезнь проще предотвратить, чем вылечить.

В завершении мероприятия медики пригласили всех желающих записаться на консультацию в Центр здоровья и посетить акцию «Прогулки с врачом», которая проходит каждую субботу в 10 утра на набережной Цесаревича. 

Светлана Прудникова. ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: ОРВИ  грипп 



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