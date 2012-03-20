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Только 15 выпускников медвузов в Приморье хотят стать сельскими «миллионерами»

20 Марта 2012, 19:04 | Приморье

Оказалось, что обещанный миллион рублей будет выдаваться частями как доплата к жалованью в течение пяти лет.

Всего 15 молодых врачей выразили желание поехать работать в глубинку Приморья и получить за это от государства 1 млн рублей подъемных. Об этом сообщил директор Территориального Фонда обязательного медицинского страхования Приморского края (ТФОМС ПК) Виталий СОЛОДОВНИКОВ, сообщает PrimaMedia.

Предполагается, что подъемные можно будет использовать на обустройство и решение жилищных проблем. Единственное условие – после их получения проработать на новом месте нужно будет не менее пяти лет. На эти цели федеральный фонд ОМС планирует выделить 11 млрд рублей.

«Зачастую у тех, кто приехал в глубинку, нет собственного жилья, а зарплаты не хватает даже на съем квартиры, – говорит один из молодых врачей. – Но такие сложности районные власти игнорируют, заявляя молодым специалистам: «Вы знали, на кого учились, за нормальной зарплатой шли бы в экономисты или госслужащие». Предлагают лишь комнату в обшарпанном общежитии, где из всех коммунальных услуг только батарея, а соседи – исключительно маргинальный контингент. Мы бы с женой с удовольствием приехали в село, если бы с нами заключили договор и сразу бы выдали по миллиону – на эти деньги купили бы квартиру, спокойно жили и работали. Но оказалось, что обещанный миллион рублей будет выдаваться частями как доплата к жалованью в течение пяти лет. Как и где в это время жить молодому врачу, никто не думает».

«Журнал здоровья».

Автор: ИА PrimaMedia.Ru
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