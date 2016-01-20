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Грипп перешел границу Приморья
На второй неделе 2016 года на территории Приморского края отмечено превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом среди совокупного населения на 17,9%, (интенсивный показатель заболеваемости на 10 тыс. населения – 30,1, эпидпорог – 25,5), – сообщили деловой газете "Золотой Рог" в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю.
Темп прироста по отношению к предыдущей неделе составил в 2,9 раза – за счет увеличения обращаемости населения за медицинской помощью после зимних каникул.
Как сообщила газете «Золотой Рог» начальник отдела эпиднадзора управления Валентина ВОРОНОК, заболеваемость в настоящий период находится на уровне средних многолетних показателей и даже ниже, чем в прошлом году. Летальных случаев от заболеваний ОРВИ и гриппом не зарегистрировано.
И все-таки это повод для определенной настороженности, ведь лабораторно доказано, что на территории Приморья циркулирует вирус H1N1. Так, по данным /25.rospotrebnadzor.ru, за 1-2 неделю года обследовано больных ОРВИ и гриппом 79 человек, выделены РНК вируса гриппа у 5 человек (6,3%), в том числе H1N1pdm009 – 1, H3N2 – 4, риновирус – 1 (1,2%), аденовирус – 1 (1,2%), РС-вирус 1 (1,2%).
За этот же период зарегистрировано 546 случаев внебольничных пневмоний (в 2015 году – 844 случая). С целью этиологической расшифровки внебольничных пневмоний проведены обследования методом ПЦР, ИФА от 19 человек, положительные результаты в 4-х случаях, выделены РНК гриппа H1N1pdm009 – 2, РНК риновирусов – 1. По степени тяжести течения заболевания внебольничными пневмониями преобладает средняя степень тяжести 70,3%, больных тяжелыми формами заболевания зарегистрировано 1,2 %.
– Подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом обычно начинается в холодное время года. Наиболее высокий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом приходится на зимний период времени, – поясняет Валентина Воронок. – Воздушно-капельный путь распространения инфекции объясняет столь быстрое распространение вируса в пределах помещения, в общественном транспорте, в организованных коллективах.
Наиболее «уязвимыми» контингентами, подверженными заболеванию являются дети дошкольного возраста, школьники, лица, страдающие хроническими заболеваниями, работники сферы обслуживания, транспорта, учебных заведений, коммунальной сферы. К группе риска осложнений после гриппа относят детей до 5 лет, взрослых старше 60лет, страдающих различными хроническими заболеваниями (в первую очередь заболеваниями легких, сердца, нарушением обмена веществ ( диабет)или их комбинациями. Гриппозная инфекция представляет опасность для беременных женщин.
Специфической профилактики гриппа в настоящий момент медики не предлагают, период вакцинации давно завершен. Что же касается неспецифических средств, то они всем известны, но далеко не всегда применяются.
– Мы рекомендуем здоровый образ жизни, проветривание помещений, использование масок при посещении общественных мест, – говорит начальник отдела эпиднадзора. – Необходимо часто мыть руки водой с мылом, особенно после кашля или чихания. Если отсутствуют условия для мытья рук, можно использовать одноразовые салфетки, пропитанные средством на основе спирта или дезинфицирующего геля, ведь до 80 % опасных бактерий и вирусов передаются через грязные руки. По возможности избегайте близкого контакта с заболевшими.
И самая главная рекомендация – при появлении симптомов острой респираторной инфекции не следует заниматься самолечением, необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Грипп болезнь коварная, опасная своими осложнениями, и может спровоцировать обострение хронических заболеваний легких, декомпенсацию сердечно-сосудистых заболеваний, почечную недостаточность или эндокринные расстройства. При позднем обращении возможны серьезные осложнения.
В целях профилактики гриппа особое значение имеет активное выявление заболевших. При малейших признаках заболевания (насморк, кашель, недомогание) дети не должны допускаться в коллектив. Но и взрослым стоит серьезно подумать – а стоит ли рисковать своим здоровьем и здоровьем своих коллег.
Ирина СЕРГЕЕВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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