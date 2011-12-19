Записаться к врачу через Интернет в Приморье можно будет уже через год

На внедрение современных информационных технологий в системе здравоохранения Приморского края планируется выделить около 394 млн рублей.

Под современными информационными технологиями подразумевается не только запись к врачу через Интернет, но также ведение электронной медицинской карты пациента, персонифицированный учёт оказанных медицинских услуг, обмен телемедицинскими данными и внедрение систем электронного документооборота. Все эти новшества будут финансироваться из федерального и краевого бюджетов в рамках программы модернизации здравоохранения. Работу по внедрению новых технологий планируется завершить к концу 2012 года.

«Журнал Здоровья».