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Записаться к врачу через Интернет в Приморье можно будет уже через год
19 Декабря 2011, 16:06 | Приморье
На внедрение современных информационных технологий в системе здравоохранения Приморского края планируется выделить около 394 млн рублей.
Под современными информационными технологиями подразумевается не только запись к врачу через Интернет, но также ведение электронной медицинской карты пациента, персонифицированный учёт оказанных медицинских услуг, обмен телемедицинскими данными и внедрение систем электронного документооборота. Все эти новшества будут финансироваться из федерального и краевого бюджетов в рамках программы модернизации здравоохранения. Работу по внедрению новых технологий планируется завершить к концу 2012 года.
«Журнал Здоровья».
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