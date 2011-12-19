Первоклассник, будь здоров!

Какие проблемы со здоровьем чаще всего беспокоят детей, которые отправляются в первый класс? Как правильно выстроить режим дня и организовать рабочее место первоклассника? Такие вопросы чаще всего возникают у родителей, которые хотят помочь своему ребёнку быстрее адаптироваться к новым условиям.

ПЕРВЫЕ ТРУДНОСТИ

Насколько трудно организму ребёнка перестроиться на школьную жизнь? «Очень трудно! – отвечает Светлана КАРАБЛИНА, главный врач медицинского центра «Детский Доктор». ­ Адаптация обычно длится от двух до шести месяцев. Самое тяжёлое время для ребёнка — первые 2­3 недели. Этот период называют «острой адаптацией» или «физиологической бурей». На все новые воздействия организм ребёнка отвечает значительным напряжением, и в итоге уже в сентябре первоклассники начинают болеть.

В течение всей первой четверти, пока организм устойчиво не приспособился к новым условиям, детей могут беспокоить головные боли, плохой сон, снижение аппетита. Некоторые дети к концу первой четверти худеют, у многих отмечается снижение или повышение артериального давления, могут возникнуть шумы в сердце, нарушения нервно­психического здоровья. Любые изменения в состоянии ребёнка, которые вызывают у вас тревогу, должны быть поводом для консультации с врачом».

Особое внимание специалисты рекомендуют уделять детям, которые до поступления в школу не посещали детский сад, а сидели дома с няней, мамой или бабушкой. Дело в том, что за время пребывания в детском саду малыши успевают переболеть многими респираторными инфекциями, «перезнакомиться» с различными возбудителями и приобрести определённый иммунитет. Когда бывшие детсадовцы приходят в первый класс, то уже не болеют так часто: как правило, они стабильно посещают занятия и способны воспринимать информацию. А у тех ребят, кто не ходил в детский сад, процесс «знакомства» с инфекциями будет происходить в школе, отсюда частые больничные и длительные перерывы в посещении занятий.

«К сожалению, не все родители это понимают, ­ сетует Лейла НАМАЗОВА­-БАРАНОВА, директор НИИ профилактической педиатрии и восстановительного лечения, доктор медицинских наук. – К этой ситуации лучше подготовиться заранее. Известно более 200 возбудителей респираторных инфекций, и сделать прививку от каждой инфекции просто невозможно. Но сегодня есть варианты неспецифической защиты организма от инфекций, пренебрегать которыми не стоит. Лучше не дожидаться, пока ваш ребёнок заболеет, а принять превентивные меры. Сегодня есть целая серия препаратов, укрепляющих иммунитет, хороший эффект даёт и элементарное закаливание. В этом случае процесс адаптации организма к новым условиям проходит более безболезненно. Разумеется, о том, какой препарат лучше использовать для укрепления иммунитета, нужно проконсультироваться с педиатром».

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ

В 7-­летнем возрасте детям рекомендуется спать не менее 11 часов в сутки. Желательно уложить ребёнка спать не позднее девяти часов вечера, тогда, выспавшись, ваш первоклассник успеет позавтракать, сделать зарядку и окончательно проснуться перед уроками. Днём после школы рекомендуется поспать, поскольку с непривычки детский организм будет сильно уставать.

«Домашние задания лучше готовить в середине дня, а не перед сном, когда ребёнок уже устал, ­ отмечает Светлана Караблина. ­ У мозговой активности в течение суток имеется 2 пика: 9­12 часов и 16­18 часов. В это время имеет смысл делать уроки. Специальные исследования показали, что школьникам, имеющим твёрдо установленное время для приготовления уроков, и постоянно его придерживающимся, задания даются намного легче».

Поначалу садиться за уроки в одно и тоже время может быть трудно, но постепенно становится всё проще. Если первоклассника не приучить к режиму, может получиться так, что ему трудно будет садиться за уроки вообще. Занятия будут становиться всё тяжелее и неприятнее, учёба постепенно превратится в отбывание тяжёлой повинности... Но ведь мамы и папы против такого развития событий? Тогда надо действовать твёрже и не поддаваться на капризы первоклассника.

- Статистика говорит, что с приходом в школу у детей в два раза сокращается двигательная активность. «А что такое двигательная активность для ребёнка? Это его нормальный рост и развитие, ­- говорит Светлана Караблина. -­ И если родители не хотят, чтобы их любимое чадо стало хворым и болезненным, в режим дня обязательно нужно включать и утреннюю зарядку, и прогулки, как перед выполнением домашнего задания, так и перед сном. Общая продолжительность прогулок должна быть не менее 2 часов. Между тем подсчитано, что современный первоклассник гуляет в среднем 29 минут в день».

Запишите ребёнка в бассейн, приучите к совместным пробежкам, поездкам на велосипеде, пешим прогулкам, походам на природу -­ всё это полезно и для здоровья, и для эмоционального состояния школьника.

Дома для ребёнка необходимо выделить постоянное рабочее место. Свет должен падать с левой стороны, если ребёнок правша, и наоборот, если ребёнок левша. Чтобы не допустить искривления позвоночника, проследите, чтобы высота стола и стула соответствовали росту школьника. Кстати, современные производители выпускают мебель, которая «растёт» вместе с ребёнком, где высоту сиденья и стола можно регулировать – вариант очень удобный и достаточно экономичный. Для детей ростом 120­150 см крышка стола должна находиться на высоте 55­65 см; от крышки стола до сидения должно быть 20­30 см; от крышки стола до глаз — 30 см.

БЕРЕГИТЕ ГЛАЗКИ!

В школе нагрузка на зрение резко увеличивается, и родители должны помнить: при неблагоприятных условиях это может привести к тому, что у ребёнка развивается близорукость и прогрессирует буквально молниеносно. Поэтому нужно постоянно следить за зрением первоклассника. Настоятельно рекомендуется ограничить «общение» ребёнка с телевизором, компьютером, игровыми приставками, мобильными телефонами и прочими гаджетами (разные специалисты называют цифры от 20 до 40 минут в день). А ещё лучше свести эту практику на нет, если, конечно, такое возможно.

«Сейчас в педиатрии выделяют новый класс болезней – болезни цивилизации: это всё, что связано с новыми технологиями, ­ говорит Лейла Намазова­-Баранова. – В Европе всерьёз обсуждается правило «3­6­9­12»: до 3 лет не под-пускать детей к телевизору, до 6 лет ­ к компьютеру, до 9 лет ­ к Интернету, а до 12 лет выход в Интернет разрешить только в сопровождении взрослого, чтобы дети не посещали сайты сомнительного содержания. Вы скажете, что это слишком сурово? Да, сурово, но совершенно оправдано.

Когда ребёнок контактирует с экраном (в любой форме), глаза всё время находятся в напряжении, и зрение быстро ухудшается, а потом родители водят ребёнка по врачам и начинают использовать различные методы восстановления зрения, вплоть до хирургических. Но ведь этого можно просто не допустить! Здесь очень важна позиция родителей. Конечно, гораздо проще купить ребёнку компьютерную игру или поставить мультики, чтобы ребёнок не донимал родителей своими просьбами. Постоянно уделять ему внимание и организовывать его досуг гораздо сложнее, но я всегда говорю мамам и папам: родительство – тяжёлый труд, и к этому нужно быть готовым».

- Здоровый ребёнок с сильной нервной системой может спокойно существовать в новой обстановке и новом коллективе, а если ребёнок ослаблен, если есть любые хронические заболевания, будьте готовы к самым различным реакциям. «В школе ребёнок может вести себя идеально, а дома, где всё родное и знакомое, где его любят, он может и дол-жен расслабиться ­ это нормально, - говорит Светлана Караблина. – Помните, что за отношения всегда отвечает старший. Постарайтесь уходить от конфликтов любой ценой. Относитесь к своему первокласснику, как к другу, у которого сейчас в жизни трудный период, и пусть он пройдёт как можно спокойнее».

Анна Бородина, "Журнал здоровья".

