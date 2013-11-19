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Поликлиники зовут жителей Приморского края на бесплатную диспансеризацию

19 Ноября 2013, 08:20 | Приморье

Поликлиники Приморского края призывают жителей Приморья, возраст которых в этом году делится на три, пройти диспансеризацию. Бесплатный углубленный медицинский осмотр проводится в лечебном учреждении по месту жительства.

Как сообщили «Золотому Рогу» в департаменте здравоохранения, такой возможностью с начала года уже воспользовались более 34 тысяч приморцев.

Напомним, решение о всеобщей диспансеризации взрослого населения было принято осенью 2012 года на заседании коллегии Минздрава России. Она вошла в программу госгарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи.

Напомним, граждане проходят диспансеризацию 1 раз в 3 года в медицинской организации по месту жительства, работы или учебы. В 2013 году диспансеризации подлежат граждане 1992, 1989, 1986, 1983, 1980, 1977, 1974, 1971,1968, 1965, 1962, 1959, 1956, 1953, 1950, 1947, 1944, 1941, 1938, 1935, 1932, 1929, 1926, 1923, 1920, 1917, 1914 годов рождения.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: диспансеризация 



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