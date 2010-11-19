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В Корее можно будет лечиться дистанционно

19 Ноября 2010, 04:28 | Приморье

Общение с высокопрофессиональными корейскими докторами через видеосвязь в режиме реального времени - в скором времени эта услуга (причем бесплатная) станет доступна приморцам. Во Владивостоке на базе Национальной организации туризма Кореи открывается информационный медицинский центр.

Посвященная этому событию презентация прошла в начале ноября в отеле «Хендэ». Для участия в ней в приморскую столицу прибыла делегация профессоров и топ-менеджмента клиники «Северанс» при университете Енсе. В Корее ее называют президентской (в ней действительно проходили лечение главы иностранных государств), она первой в Азии стала проводить операции на сердце, занимает второе место в мире по объему радиохирургических операций и имеет сертификацию JCI.

Клиника давно работает с местными туркомпаниями, занимающимися направлением медицинского туризма. В этот же раз ее руководство вышло на рынок Приморья с новым предложением. Начиная с декабря на базе одной из клинических больниц во Владивостоке начнут проводиться т.н. «телемосты»: видеоконсультации пациентов с ведущими докторами «Северанс» по поводу имеющихся проблем со здоровьем и последующего лечения в одном из отделений клиники. Технология U-health care system, благодаря которой и осуществляется это общение, позволяет экономить средства на предварительное посещение центра для получения консультации, контролировать доктором процесс выздоровления после того как пациент вернулся домой и принимать оперативные решения. По словам руководителей клиники, наработав опыт в Приморье, они планируют распространить такой сервис и в других странах. А НОТК, начав работу в партнерстве с «Северанс», со временем планирует подключить к программе и другие корейские клиники. Сфера медицины в Корее развивается стремительно, и у пациентов должна быть возможность выбора.

Автор: Татьяна Орлова
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