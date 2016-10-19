11 тысяч человек в Приморском крае заражены гепатитом С

Гепатит С объявлен «бомбой замедленного действия». О том, как его лечить жителя Приморья рассказала врач-инфекционист Анна Симакова

Всемирная организация здравоохранения в 2016 году назвала гепатит С «бомбой замедленного действия». Порядка 11 тыс. человек в Приморском крае заражены гепатитом С, сообщает Деловая газета «Золотой рог».

Лечение этой инфекционной болезни проводят в девяти больницах края: в центре хронического вирусного гепатита и патологии печени, в ГБУЗ «ККИБ», ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2», КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №9», КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница №4» и в городских больницах Уссурийска, Находки, Арсеньева и Спасск-Дальнего.

Как заметила Анна Симакова, д.м.н, заведующая кафедрой инфекционных болезней ТГМУ, главный внештатный инфекционист ДФО, в основном гепатит С передается через кровь и поражает печень. Также заражение может происходит через поврежденные слизистые оболочки. Подхватить эту инфекцию можно в разных местах, к примеру, в тату-салоне или салоне красоты, где некачественно дезинфицируют инструменты. По мнению американских ученных, гепатитом С можно заразится и при курении спайсов и кальянов, если в них используется некачественный табак.

Симптомы заболевания могут не проявляться на протяжении 30 лет. Только у одного из пяти пациентов они появляются в первые 6 месяцев. Это может быть жар, усталость, потеря аппетита, желтуха, тошнота и боли в животе, но выявить гепатит С можно, если сдать специальный анализ крови.

Как рассказала Анна Симакова, зачастую выявление вируса у женщин происходит во время беременности. Хотя врачи не запрещают рожать инфицированным женщинам. По статистике только 5% беременных женщин могут передать вирус плоду, преимущественно это происходит во время самих родов.

По мнению доктора, гепатит С научились лечить, в среднем на это требуется 3-6 месяцев. По состоянию на 2015 год более 80 % зараженных пациентов после лечения стали здоровыми. Хотя они все еще находятся в группе риска, ученые пока не изобрели прямого антивирусного препарата. В тоже время Анна Симакова заметила, что динамика заболевания вирусным гепатитом С в Приморском крае снижается, если в 2009 году на 100 тыс. человек заражённых было 45 человек, то в 2015 году на 100 тыс. приходится 30 человек, у которых был выявлен вирус гепатита С.

Между тем этот факт не является поводом для самоуспокоения, особенно тем, кто находится в группе риска. Сдать анализ на гепатит С можно по полису ОМС в поликлинике, взяв направление у терапевта.

Иван КРЫШАН. Фото автора.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.