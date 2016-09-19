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Информационная система расскажет льготникам о наличии нужного лекарства
С помощью новой информационной системы в Приморье смогут эффективно планировать потребности в лекарствах и оптимизировать время на их доставку в муниципалитеты.
Как сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций Приморья, проект объединит всех участников льготного лекарственного обеспечения на территории края.
«Система сможет точно рассчитать потребность Приморья в лекарственных средствах, сократить логистические операции фармацевтических организаций, а также снизить финансовые издержки при расчетах с поставщиками товара», - пояснили в ведомстве.
Отметим, в Приморье с начала 2016 года на приобретение лекарственных препаратов для льготников направлено более 760 млн рублей. Сегодня в региональном реестре числятся более 50 тысяч льготников, еще почти 34 тысячи приморцев входят в федеральный регистр получателей льготных лекарств. Получить лекарственные препараты, а также изделия медицинского назначения и лечебные продукты питания для детейинвалидов льготники Приморья могут в 55 аптеках и аптечных пунктах. Наценки в аптеках края на жизненно важные лекарственные препараты жестко контролируются.
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