Информационная система расскажет льготникам о наличии нужного лекарства

С помощью новой информационной системы в Приморье смогут эффективно планировать потребности в лекарствах и оптимизировать время на их доставку в муниципалитеты.

Как сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций Приморья, проект объединит всех участников льготного лекарственного обеспечения на территории края.

«Система сможет точно рассчитать потребность Приморья в лекарственных средствах, сократить логистические операции фармацевтических организаций, а также снизить финансовые издержки при расчетах с поставщиками товара», - пояснили в ведомстве.

Отметим, в Приморье с начала 2016 года на приобретение лекарственных препаратов для льготников направлено более 760 млн рублей. Сегодня в региональном реестре числятся более 50 тысяч льготников, еще почти 34 тысячи приморцев входят в федеральный регистр получателей льготных лекарств. Получить лекарственные препараты, а также изделия медицинского назначения и лечебные продукты питания для детей­инвалидов льготники Приморья могут в 55 аптеках и аптечных пунктах. Наценки в аптеках края на жизненно важные лекарственные препараты жестко контролируются.

"Журнал здоровья", N5, июнь, 2016.