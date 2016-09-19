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Космические технологии оптимизировали работу скорой помощи Приморья
Электронная система ГЛОНАСС помогает оптимизировать работу скорой медицинской помощи Приморского края. Система позволяет вести качественный контроль эксплуатационных расходов, а также в режиме реального времени отслеживает движение машин, спешащих на вызовы.
Как сообщил главный врач СПМ Владивостока Дмитрий ЧУРИЛОВ, на каждой машине скорой помощи Владивостока установлена навигационная система.
«Данные приборов отображаются в специальной программе на компьютере. Диспетчер в режиме реального времени видит, где какая машина находится. Вся эта информация хранится в базе данных. И потом мы можем проводить, например, учет километража, который отображается в виде карты и таблицы», - сообщил главврач.
Специалисты отмечают, что внедрение системы позволило значительно снизить топливные расходы. Также благодаря использованию этой космической технологии, к примеру, на Станции скорой помощи проводится онлайнмониторинг местоположения транспортных средств, осуществляется контроль выполнения вызовов.
«Это особенно актуально, когда все автомобили находятся в пути, а в службу поступает экстренный вызов. В этом случае диспетчер может в режиме реального времени посмотреть, какая из карет скорой находится наиболее близко к месту вызова, и перенаправить бригаду», - говорит главврач СМП Уссурийска Александр ФЕДЕЙКИН.
Система ГЛОНАСС внедрена в службу скорой медицинской помощи в 2012 году. На эти цели из краевого бюджета было выделено 16 млн рублей. В настоящее время навигаторы установлены на 339 каретах СМП.
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