72 медицинские бригады направлены в районы Приморья для проведения иммунопрофилактики

Для проведения иммунопрофилактики населения подтопленных территорий в Приморском крае сформированы 72 медицинские бригады. Специалисты работают в Кавалеровском, Ольгинском, Чугуевском, Лазовском, Тернейском районах, а также на территории Дальнегорского городского округа.

Как сообщил директор департамента здравоохранения Андрей КУЗЬМИН, на 7 сентября было привито против гриппа 1862 человека, в том числе 175 детей. Кроме того, еще 264 человека, в том числе 137 детей, получили иммунитет против вирусного гепатита А».

По словам Андрея Кузьмина, все медицинские организации, попавшие в зону подтопления, работают в режиме чрезвычайной ситуации. «Во всех медицинских организациях имеется достаточный запас необходимых лекарственных препаратов, медицинских изделий, дезсредств», - доложил глава ведомства. Он также отметил, что всего за медицинской помощью в этих районах с 31 августа обратилось 699 человек, из них 81 ребенок.

"Журнал здоровья", N5, июнь, 2016.