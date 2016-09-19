Вернуть часть денег, потраченных на лечение, совсем не сложно

Оформлять социальный налоговый вычет по расходам на лечение до настоящего времени мне не приходилось. Сбор документов, подтверждающих понесенные расходы и полученные доходы, заполнение налоговой декларации - да так, чтобы комар (читай - налоговый инспектор) носа не подточил, и стояние в очередях, чтобы ее подать, - отбивало всякую охоту вернуть потраченное. Но на деле все оказалось гораздо проще...

Налоговый вычет - один из видов налоговой льготы. Суть его в том, что налогоплательщик имеет право вернуть 13% от суммы, потраченной на покупку квартиры, платное обучение или лечение. Но если имущественный налоговый вычет можно получить лишь раз в жизни, то на лечение - хоть каждый год. Тем более что все больше медицинских услуг, которые еще вчера были бесплатными, сегодня поликлиники оказывают исключительно за деньги. Ну а что касается частников, то тут только и успевай раскрывать кошелек.

НЕМНОГО ТЕОРИИ

Согласно ст. 219 НК РФ налоговый вычет на медицинские услуги может быть оформлен:

а) при получении их платных видов,

б) при приобретении медикаментов,

в) при прохождении курса дорогостоящего лечения.

Получить налоговый вычет за лечение можно за предшествующие 3 года, то есть до конца 2016­го можно подать документы за 2015­й, 2014­й и 2013 годы. Но подавать их нужно отдельно за каждый год.

Получение возмещения - прерогатива официально трудоустроенных граждан. При этом важно получать официальный заработок, с которого выплачивался подоходный налог, именно в момент получения медицинских услуг.

Сумма возврата равна 13% от потраченных на лечение средств, но она не должна превысить размер годового подоходного налога. Если гражданин работает одновременно на нескольких работах, то получить вычет можно с общей суммы дохода.

На возврат части средств, потраченных на лечение, можно рассчитывать не только на себя. Налоговый вычет можно получить с расходов на оплату лечения детей, родителей, супруги/супруга.

Для реализации своего права на получение социального вычета предельного срока подачи декларации не предусмотрено. То есть представить декларацию в связи с получением налоговых вычетов можно в любое время в течение года.

А теперь поделюсь опытом, как я собирала необходимые документы, заполняла налоговую декларацию и подавала ее в ИФНС.

ШАГ ПЕРВЫЙ: СБОР ДОКУМЕНТОВ

Многих пугает процесс заполнения налоговой декларации: куда какую цифру поставить, как правильно посчитать. Но для меня более сложным или, точнее, трудоемким оказался процесс подготовки пакета документов, подтверждающих право на получение налогового вычета по расходам на оплату лечения.

Сегодня любое лечебное учреждение - что государственное, что частное - при оказании платных медицинских услуг обязано заключить с вами соответствующий договор.

Договор на оказание медицинских услуг входит в перечень документов, необходимых для оформления налогового вычета на лечение. Убедитесь, что договор оформлен на ваше имя. В противном случае вы не можете рассчитывать на возмещение расходов.

Второй документ - это кассовый чек или квитанция об оплате.

Третий документ - справка об оплате медицинских услуг для представления в ИФНС. Такую справку выдадут в бухгалтерии лечебного учреждения, но для этого придется сообщить свой ИНН. Поэтому, чтобы не ходить за справкой дважды, позаботьтесь об этом заранее. Попутно попросите дать вам копию лицензии лечебного учреждения.

Четвертый документ - справка из бухгалтерии по месту работы о суммах начисленных и удержанных налогов за соответствующий год по форме 2­НДФЛ.

Я оформляла налоговый вычет сразу за два года. И за указанный период обращалась в четыре различных лечебных учреждения, в два из которых - оба года подряд. В итоге пришлось заручиться шестью справками. А так как у меня два места работы, потребовались четыре справки по форме 2­НДФЛ - по две за каждый год.

Когда все документы собраны, можно переходить к самому важному - заполнению налоговой декларации. Здесь следует быть предельно внимательным, ведь любые неточности и ошибки - причина для отказа в выплате.

ШАГ 2­Й: ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ

Для получения вычета на лечение требуется заполнить всего пять страниц декларации: титульный лист, раздел 1, раздел 2, лист А и лист Е1. Бланки можно взять в налоговой инспекции. Там же есть и образцы их заполнения, а если что­то непонятно, можно обратиться к сотруднику инспекции.

Форму налоговой декларации и образец заполнения также можно скачать на сайте http://www.nalog.ru, а затем заполнить от руки или на компьютере. А можно скачать на сайте налоговой специализированную программу, что я и сделала, воспользовавшись советом начальника отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц управления ФНС по Приморскому краю Ольги СЕМЕНАХИ. Плюс этой программы еще и в том, что она позволяет обойтись без калькулятора. Достаточно внести в соответствующие графы нужные данные - и программа все посчитает сама.

В течение двух минувших лет я один раз сдала кровь на анализ, сделала рентгеновскую денситометрию, посетила мануального терапевта и прошла курс массажа. При этом мои затраты на перечисленные медицинские услуги составили: в 2015 году - 3960 рублей, в 2014 году - 9127 рублей. Таким образом, 13% от указанных цифр составляют 515 рублей и 1187 рублей соответственно. Это и есть суммы налоговых вычетов, на которые я могла претендовать.

И хотя львиную долю моих затрат на лечение составляли лекарства, получить налоговый вычет с их стоимости оказалось нереально. Для этого их назначение, во­первых, должно быть подтверждено рецептами по форме №107­1/у со штампом «Для налоговых органов РФ, ИНН налогоплательщика». Причем в двух экземплярах: один из них остается в аптеке, второй вместе с чеком предъявляется в налоговую инспекцию. Но рецепт у врача, если вы не являетесь льготником, не выпросишь даже на рецептурные препараты. Все назначения - исключительно в устной форме либо на клочках бумаги.

Во­вторых, что представляется наиболее важным, налоговый вычет можно получить лишь на медикаменты, входящие в перечень лекарственных средств, утвержденных постановлением правительства РФ №201. А входят в него в основном дешевые средства: спиртовой раствор йода, раствор перекиси водорода, дротаверин, каптоприл, ампициллин, линкомицин, эритромицин, пирензепин, ацетилсалициловая кислота, ибупрофен, диклофенак и т.п. Ни одного из современных и эффективных лекарственных средств, которые как раз­то и рекомендуют врачи, найти в этом перечне не удалось. А идти в поликлинику, чтобы выклянчить у доктора рецепт на флакончик йода…

ШАГ 3­Й: ПОДАЧА ДЕКЛАРАЦИИ

Теперь осталось лишь написать заявление о возврате излишне уплаченного налога и передать все бумаги в налоговую инспекцию.

Что касается заявления, то каких­то особых требований к порядку его заполнения нет. Основное условие, предъявляемое проверяющими инспекторами к данному документу, - его соответствие установленной форме и корректность внесенных данных. При заполнении от руки есть общие, установленные для заполнения всех деловых документов, правила: использование синих или черных чернил, отсутствие помарок и исправлений в тексте, разборчивый почерк.

Я скачала образец заявления в интернете, внесла с помощью компьютера необходимые данные (ФИО, номер своего банковского счета и реквизиты банка), а затем распечатала.

К слову, если у вас нет своего компьютера и принтера, можно заполнить декларацию и заявление прямо в налоговой инспекции, где для этого оборудованы специальные рабочие места для налогоплательщиков со всей необходимой оргтехникой.

Сдать пакет документов, подтверждающих право на вычет, можно тремя способами: отнести в ИФНС лично; переслать по почте заказным письмом с описью вложения; отправить по интернету на сайт налоговой службы. Но для этого необходимо иметь ЭПЦ (электронная цифровая подпись). А так как у меня ее пока нет, я отнесла бумаги лично.

Несмотря на то что в очереди находилось не менее десяти человек, продвигалась она довольно быстро - буквально через пять минут на электронном табло высветился мой номер. Еще порядка двух минут ушло на прием моих документов инспектором. По ее словам, главное - не попасть в дни сдачи отчетности предпринимателями и в последние дни перед окончанием подачи декларации теми, для кого она является обязательной.

Завершающий этап - камеральная проверка. Ее продолжительность составляет три месяца. За это время сотрудники налоговой инспекции проверяют документы, чтобы удостовериться в подлинности бумаг. Никаких неточностей в моей декларации и документах выявлено не было, и спустя несколько дней после истечения срока камеральной проверки на мою банковскую карточку были переведены 1702 рубля. Попробуйте! И у вас получится!.

Кстати, для ускорения процедуры получения вычетов можно не дожидаться окончания года, а подать заявление с документами в налоговый орган в любое время. И тогда возмещение налога можно получать ежемесячно с зарплатой в течение налогового периода. Правда, по месту работы нельзя получить возмещения за предыдущие годы, это возможно лишь через налоговую инспекцию.

Ирина СВЕТЛАНСКАЯ. "Журнал здоровья", N5, июнь, 2016.

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