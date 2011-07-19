Больничные листы новые, а все по-старому?

С 1 июля в медицинских учреждениях Приморского края начали выдавать новые «больничные». Однако, как выяснилось, в Приморье для заболевшего работника ничего не изменилось. Пока.

От прежнего больничного новый «листок нетрудоспособности» отличает, прежде всего, размер. Теперь это лист формата А4, основной цвет – голубой, поля желтые. Заполняется только лицевая сторона, на оборотной – подробная инструкция по правилам заполнения бланка. Здесь же крупным планом по центру нанесен водяной знак - логотип Фонда социального страхования. Причина нетрудоспособности, отметки о нарушении режима, родственные связи, условия исчисления пособия теперь выражаются комбинацией цифр, а не словами, что сохраняет заболевание и иные персональные данные в секрете, но только не для компьютера. Как сообщили в департаменте здравоохранения Приморского края, главная цель изменения бланка в том и состоит, чтобы его «читал» компьютер. Все записи должны будут выполняться печатными буквами чернилами черного цвета либо с применением печатающих устройств в специально отведенных ячейках.

Кроме бланков больничного, в этом году для приморцев ничего не меняется. Больничный лист отдается по месту работы, его оплату производит бухгалтер компании, затем он делает взаимозачет с Фондом социального страхования. В будущем Соцстрах уйдет от зачетного принципа. Предприятия будут вносить в ФСС полностью всю сумму страховых взносов, а работники будут получать пособия по временной нетрудоспособности непосредственно из Соцстраха на лицевые счета на основании электронного «больничного». Предполагается, что новый порядок расчета и выплаты пособий обеспечит их получателям гарантии в том, что выплаты будут осуществляться в полном объеме, независимо от финансового положения предприятия.

Пилотный проект по модернизации системы социального страхования с 1 июля стартовал в двух регионах России – Нижнем Новгороде и Карачаево-Черкессии. С начала следующего года к ним присоединятся еще несколько регионов. Приморье в их число, скорее всего, не войдет: краевое здравоохранение ждет средств из федерального бюджета на создание единой региональной информационной системы здравоохранения.

В течение двух лет в больницы Приморья будет закуплено более 3 тысяч единиц компьютерной техники. Планируется поэтапный перевод в электронную форму таких услуг, как «запись к врачу», «направление на медико-социальную экспертизу», «выдача рецептов» и др. По словам вице-губернатора Любови ДРОЗДОВОЙ, лишь «в 2012 году медицинские карты больных будут переведены в электронный вид и станут доступны в единой информационной системе здравоохранения края».