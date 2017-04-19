Квот на ЭКО в Приморье стало еще больше

Шанс на счастье семьи Приморья получают и благодаря программе экстракорпорального оплодотворения. В этом году регион получил 440 квот на ЭКО, это на 35 больше, чем в прошлом году, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как сообщили в департаменте здравоохранения, бесплатно по программе экстракорпорального оплодотворения в регионе работает сегодня краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи.

«В этом году Центр материнства и детства, где расположено высокотехнологичное отделение вспомогательных репродуктивных технологий, расширят и приведут в соответствие с самыми высокими мировыми стандартами. Если раньше женщины приезжали сюда только на процедуру ЭКО, то сегодня здесь можно сдать все анализы», – сообщили в департаменте здравоохранения.

Высокотехнологичное оборудование в центре есть. Сейчас руководство медицинского учреждения все внимание уделят развитию кадрового потенциала.

«Для нашего отделения вспомогательных репродуктивных технологий Московский университет готовит дополнительно трех репродуктологов – специалистов высочайшего класса», – рассказал главный врач Николай Березкин.

Отметим, что уже несколько лет экстракорпоральное оплодотворение женщинам проводится бесплатно за счет государственных гарантий по полису ОМС.

Частота наступления беременности после ЭКО составила в Приморье около 38%, что соответствует средним показателям по России (норматив Минздрава – не менее 25%), количество родов – около 30% от количества проведенных ЭКО.

«Эффективность действия программы ЭКО во всем мире примерно одинакова и равна 35%. Отличаться она может лишь по уровню сервиса. Но по медицинским параметрам в нашем Центре она не будет отличаться ничем, а будет приближена к этому показателю», – уверяет заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Центра материнства и детства Екатерина Слепченко.