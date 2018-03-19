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На пути к Светлой Пасхе
Нужно помнить: суть Великого поста не в самом ограничении еды, а в общем очищении – как тела, так и души
Великий пост в 2018 году продлится 48 дней – он начался 19 февраля и заканчивается 7 апреля, перед православной Светлой Пасхой. Календарь питания по дням, суть и особенности поста перед Пасхой, как поститься без вреда для организма, пишет Elle.
Что ж, если вы действительно решили соблюдать пост, то в первую очередь стоит решить для себя, как строго вы будете следовать всем правилам. Как известно, пост перед Пасхой прежде всего соблюдали в монастырях, и поэтому нормы воздержания в пище достаточно суровые. Когда начинается Великий пост, отказаться нужно не только от животной пищи и от рыбы, но и от целого перечня продуктов – далеко не все миряне могут пойти на это. В любом случае решение здесь остается за вами, ведь суть поста не в самом ограничении еды, а в общем очищении – как тела, так и души, то есть своих помыслов и желаний.
Наиболее трудный период в плане ограничений – это самое начало поста. Если следовать канонам, нужно вообще обходиться без пищи и употреблять лишь необходимый минимум воды. Это совсем непросто, и поэтому если вы не рискнете идти на подобные жертвы, то в эти дни употребляйте сухофрукты, орехи и овощи, чтобы совсем не лишиться необходимых сил. Столь же строгий запрет на еду, как и в момент, когда начинается пост, будет в его конце: 7 апреля, прямо перед Пасхой, запрещено есть что-либо.
Что же касается основной части Великого поста в 2018 году, то здесь все также зависит от вашей решимости соблюдать все правила. Если следовать предписаниям, то в неделе можно выделить несколько различных периодов. Так, в понедельник, вторник и среду допустимо только сухоядение – когда питаться разрешено исключительно овощами, фруктами и орехами. Важно отметить, что блюда должны быть холодными, то есть использовать термическую обработку при их приготовлении ни в коем случае нельзя. В такой ситуации блюда вроде салатов (без соусов и растительного масла) или холодного томатного супа станут настоящим спасением.
В другие дни поста православного календаря – во вторник и четверг – разрешается горячая пища, но также без масла. Это послабление дает возможность добавить в свой рацион всевозможные каши на воде, что уже хорошо. Наконец, в выходные дни поста 2018 православным верующим разрешается употреблять в пищу и масло, а также 100-150 мл сухого красного вина. Обратим внимание, что, если соблюдать подобные правила вам слишком тяжело, вы можете в будни следовать правилам питания вторника и четверга, а в входные, как и положено, добавлять в рацион вино и масло. Все это позволит не выбиться из сил за продолжительный срок – с начала Великого поста и до его завершения.
Отдельно, кроме поста 2018 года, в календарь стоит добавить и Лазареву субботу, которая на этот раз выпадает на 31 марта. Это важно, потому что именно в этот день, перед Вербным воскресеньем, в свой рацион, невзирая на строгость правил, можно добавить немного рыбьей икры.
Что ж, теперь, когда мы разобрались во всех вопросах (какого числа Великий пост 2018 начинается и что можно включать в свой рацион, а что – нет), вы сами можете решить для себя, будете ли соблюдать все правила, и если да, то как лучше всего составить постное меню.
Календарь Великого поста
«Федорова неделя»: с 19 по 25 февраля, первая седмица Великого поста
В первую неделю Великого поста принято вспоминать всех защитников православия.
19 февраля 2018 года, понедельник – Самый трудный день: полный отказ от еды.
20 февраля 2018 года, вторник – Религиозные люди стараются воздержаться от еды и во вторник, однако можно сделать и послабление, разрешив себе воду и хлеб.
21 февраля 2018 года, среда – В середине недели во время поста принято сухоядение, когда разрешена только сырая пища без добавления масла.
22 февраля 2018 года, четверг – Как и в понедельник, следует полностью отказаться от еды.
23 февраля 2018 года, пятница – Как и в среду, разрешена только сырая пища без добавления масла.
24 февраля 2018 года, суббота – После долгого воздержания можно употребить в еду горячую пищу с добавлением растительного масла.
25 февраля 2018 года, воскресенье – Все то же самое, что и в субботу, однако к меню разрешено добавить еще и сухое вино.
С 26 февраля по 4 марта, вторая седмица Великого поста
26 февраля 2018 года, понедельник – Полностью отказываться от еды не стоит, как в начале поста, можно ограничиться сухоядением.
27 февраля 2018 года, вторник – Допустима горячая пища, но без добавления масла.
28 февраля 2018 года, среда – Разрешено сухоядение: сырая пища без масла.
1 марта 2018 года, четверг – Допустима горячая пища, но без добавления масла.
2 марта 2018 года, пятница – Разрешено сухоядение: сырая пища без масла.
3 марта 2018 года, суббота – После долгого воздержания можно употребить в еду горячую пищу с добавлением растительного масла.
4 марта 2018 года, воскресенье – Все то же самое, что и в субботу, однако к меню разрешено добавить еще и сухое вино.
С 5 по 11 марта, Третья седмица Великого поста
5 март 2018 года, понедельник – Разрешено сухоядение: сырая пища без масла.
6 марта 2018 года, вторник – Допустима горячая пища, но без добавления масла.
7 марта 2018 года, среда – Разрешено сухоядение: сырая пища без масла.
8 марта 2018 года, четверг – Допустима горячая пища, но без добавления масла.
9 марта 2018 года, пятница – Разрешено сухоядение: сырая пища без масла.
10 марта 2018 года, суббота – После долгого воздержания можно употребить в еду горячую пищу с добавлением растительного масла.
11 марта 2018 года, воскресенье – Все то же самое, что и в субботу, однако к меню разрешено добавить еще и сухое вино.
С 12 по 18 марта, четвертая седмица Великого Поста
12 марта 2018 года, понедельник – Разрешено сухоядение: сырая пища без масла.
13 марта 2018 года, вторник – Допустима горячая пища, но без добавления масла.
14 марта 2018 года, среда – Разрешено сухоядение: сырая пища без масла.
15 марта 2018 года, четверг – Допустима горячая пища, но без добавления масла.
16 марта 2018 года, пятница – Разрешено сухоядение: сырая пища без масла.
17 марта 2018 года, суббота – После долгого воздержания можно употребить в еду горячую пищу с добавлением растительного масла.
18 марта 2018 года, воскресенье – Все то же самое, что и в субботу, однако к меню разрешено добавить еще и сухое вино.
С 19 по 25 марта, пятая седмица Великого Поста
19 марта 2018 года, понедельник – Разрешено сухоядение: сырая пища без масла.
20 марта 2018 года, вторник – Допустима горячая пища, но без добавления масла.
21 марта 2018 года, среда – Разрешено сухоядение: сырая пища без масла.
22 марта 2018 года, четверг – Допустима горячая пища, но без добавления масла.
23 марта 2018 года, пятница – Разрешено сухоядение: сырая пища без масла.
24 марта 2018 года, суббота – После долгого воздержания можно употребить в еду горячую пищу с добавлением растительного масла.
25 марта 2018 года, воскресенье – Все то же самое, что и в субботу, однако к меню разрешено добавить еще и сухое вино.
С 26 марта по 1 апреля, шестая седмица Великого поста
26 март 2018 года, понедельник – Разрешено сухоядение: сырая пища без масла.
27 марта 2018 года, вторник – Допустима горячая пища, но без добавления масла.
28 марта 2018 года, среда – Разрешено сухоядение: сырая пища без масла.
29 марта 2018 года, четверг – Допустима горячая пища, но без добавления масла.
30 марта 2018 года, пятница – Разрешено сухоядение: сырая пища без масла.
31 марта 2018 года, суббота – После долгого воздержания можно употребить в еду горячую пищу с добавлением растительного масла.
1 апреля 2018 года, воскресенье – В честь Вербного воскресенья разрешается к обычному постному рациону добавить морепродукты.
С 2 по 8 апреля, Страстная Седмица
2 апреля 2018 года, понедельник – Разрешено сухоядение: сырая пища без масла.
3 апреля 2018 года, вторник – Допустима горячая пища, но без добавления масла.
4 апреля 2018 года, среда – Разрешено сухоядение: сырая пища без масла.
5 апреля 2018 года, четверг – Допустима горячая пища, но без добавления масла.
6 апреля 2018 года, пятница – Полный отказ от еды.
7 апреля 2018 года, суббота – После долгого воздержания можно употребить в еду горячую пищу с добавлением растительного масла.
8 апреля 2018 года, воскресенье – Пасха. В честь окончания Великого поста разрешена любая пища.
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