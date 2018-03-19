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Вирус косит наши ряды

19 Марта 2018, 15:40 | Приморье

Длительная, изнурительная зима, холодная весна, резкая смена температур – чем не поводы для появления гриппа и ОРВИ?

Вот они и не заставили себя ждать. Во Владивостоке на карантин закрывают детские сады, классы, школы. Но если детей мы еще можем обезопасить, не пустив в школу или садик, то взрослых, к великому сожалению, к кровати не привяжешь. Они упорно тащатся на работу, обчихивая и обсмаркивая бациллами всех и вся. А, казалось бы, чего проще: изолируй себя от общества на пару тройку дней – и ты здоров, и коллеги в порядке.

Поэтому «Журнал здоровья» хочет всем напомнить: в лечении простуды, гриппа и других ОРВИ действуют такие простые правила, как:

Больше пить жидкости, можно простую или теплую воду без газов, можно витаминные напитки, например, морсы, компоты или фито-чай, а также настои и травяные отвары. Ослабленный болезнью организм сильно нуждается в поддержании водного баланса для скорейшего выздоровления.

Соблюдать постельный режим. Нельзя переносить болезнь «на ногах», как делают многие взрослые люди. Безусловно, семья, работа и другие неотложные дела занимают важное место в жизни человека, но здоровье – это главное. Болеющий организм слаб и особенно восприимчив к различного рода заболеваниям. Чтобы не усугубить свое состояние осложнениями, лучше посидеть дома, отдохнуть и прийти в норму, чтобы вернуться к активной жизни.

Почувствовали, что заболеваете, – обратитесь к врачу. Наши люди не любят ходить по врачам и предпочитают лечиться народными методами или широко разрекламированными препаратами. К сожалению, такая позиция зачастую доводит человека до плачевного состояния. Даже если вы уверены, что с вами ничего страшного не происходит и обычная простуда скоро пройдет, правильнее будет обратиться к специалисту, который проведет обследование и назначит подходящее терапевтическое лечение.

Врачи любят повторять, что проще предупредить болезнь, чем ее лечить. Поэтому нет ничего лучше, чем профилактика. Против вируса гриппа эффективна вакцинация.

Чтобы обезопасить себя и своих близких, не забывайте о некоторых правилах во время эпидемии гриппа и простудных заболеваний:

Старайтесь избегать мест большого скопления людей, особенно это касается закрытых помещений, например, поликлиник или общественного транспорта, где концентрация переносчиков вируса зашкаливает. Если есть возможность – прогуляйтесь до места работы или учебы. Это вдвойне полезно для организма – подышите воздухом, пройдетесь и не заразитесь гриппом от других людей.

После посещения выше обозначенных мест, а также поездок в общественном транспорте обязательно помойте руки и лицо. Также рекомендуется прочищать или промывать нос с использованием солевого раствора.

Лучше надевать марлевую маску на лицо, которая сможет хоть немного защитить от инфекций и вирусов, передающихся воздушно-капельным путем.

Не забывайте о дезинфекции предметов личного обихода, например, мобильных телефонов. Многие люди даже не задумываются о том, что гаджеты могут стать переносчиками простудных заболеваний и вирусов.

Нос – это входные ворота инфекций и вирусов в организм человека, поэтому перед выходом на улицу рекомендуется смазывать слизистые оксолиновой или лейкинфероновой мазью.

Чаще проветривайте помещение и делайте влажную уборку. Вирусы не любят холода, поэтому открытое на 15-20 минут окно в морозную погоду станет отличным средством борьбы с вредоносными микроорганизмами.

И последнее, если вы чувствуете, что заболели, не идите на работу, учебу или по делам! Оставайтесь дома и начинайте лечение как можно раньше, чтобы избежать развития осложнений. Лучше всего обратиться к врачу, чтобы специалист поставил правильный диагноз и назначил соответствующее лечение, пишет medside.ru.

Симптомы гриппа:

Приходит неожиданно и в считанные часы полностью захватывает ваш организм.

Вызывает резкое повышение температуры до очень высоких значений, повышенную чувствительность к свету, ломоту в мышцах и суставах, а также сильную головную боль.

На второй день появляется мучительный кашель и боль в груди.

Иногда добавляются тошнота, рвота, понос.

Учитывая, что вирус гриппа поражает сосуды, возможны кровоизлияния из десен и носовые.

Часто бывает покраснение глаз.

Симптомы ОРВИ:

Болезнь развивается постепенно и чаще всего характеризуется утомляемостью.

Сразу появляется насморк и/или боли в горле при глотании.

Сопровождается частым чиханием.

Температура поднимается редко выше 38°С.

После перенесенного ОРВИ Вы можете заболеть в течении последующих 3-х недель, но в отличии от состоянии после гриппа, эти заболевания будут проходить в более лёгкой форме.

 

"Журнал здоровья", N1, март, 2018.

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Теги: ОРВИ  грипп 



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