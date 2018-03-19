Успеть в "терапевтическое окно"

Статистика неумолима: выживаемость от ишемического инсульта по Приморью составляет от 12% до 20%

Инсульт – одна из главных причин смерти людей во всем мире. Статистика неумолима: в результате нарушений кровообращения в головном мозге гибнет каждый пятый человек. О том, какие факторы провоцируют инсульт, где можно получить помощь по международным стандартам и что делать для профилактики заболевания, «Приморской газете» рассказали специалисты.

Что происходит в организме во время инсульта? Чаще всего инсульт – это синдром острого поражения головного мозга, случающийся в организме человека в результате самых различных сердечно-сосудистых заболеваний. Как самостоятельное заболевание инсульт может возникнуть только при редчайших аномалиях кровеносных сосудов или воспалении сосудов головного мозга.

Существует два вида инсультов: ишемический и геморрагический. Во время первого происходит закупорка сосудов, сообщающихся с какой-либо частью головного мозга. В результате часть мозга умирает. Поскольку каждый участок мозга отвечает за определенные функции человеческого организма (речь, слух, движение), то нарушается и соответствующая функция.

При геморрагическом инсульте в организме повышается артериальное давление. Происходит разрыв стенок сосуда и кровь выливается, в месте разлива формируется гематома – полость, заполненная кровью. Чаще всего эта полость оказывается где-то в мозгу, соответственно, какие-то функции мозга нарушаются.

Из-за чего возникает инсульт?

Выделяют пятерку основных провоцирующих факторов. На первом месте – гипертоническая болезнь. На втором – фибрилляция предсердия (нарушение ритма сердца). Из-за неритмичных и хаотичных сокращений в области предсердия образуются тромбы, которые постепенно закупоривают сосуды, снабжающие кровью головной мозг. Закупорка таких сосудов способна привести к самым страшным и непредсказуемым результатам.

На третьем месте – атеросклероз, нарушение липидного обмена в организме. Во время заболевания на аорте сонной артерии возникают вредные липидные бляшки, которые потом отрываются и отправляются в мозг, также вызывая закупорку сосудов и формируя ишемический инсульт. На четвертом и пятом местах – сахарный диабет и тромбофилия соответственно.

Также спровоцировать заболевание может, например, курение. Курящий человек подвержен риску возникновения инфаркта в 10 раз больше, нежели человек некурящий. Ожирение, малоподвижный образ жизни, алкоголь также способствуют поражению головного мозга.

Часто ли больные выживают после инсульта?

Если при прежней системе лечения от ишемического инсульта погибали порядка 50%, а от геморрагического – до 90% пациентов, то сегодня показатели значительно лучше. Выживаемость от ишемического инсульта по краю составляет от 12% до 20%. Выживаемость от геморрагического инсульта – от 30% до 50%.

К сожалению, порядка 80% всех перенесших инсульт пациентов остаются инвалидами.

Больше всего шансов выжить и сохранить здоровье у пациентов, попавших в больницу во время так называемого «терапевтического окна» – в течение 4,5 часа после инсульта, подчеркивают специалисты. К сожалению, в этот период добраться до них успевают пять из 100 пациентов.

– Как правило, люди не обращают внимание, что у них занемела нога или рука, не замечают других каких-то симптомов, во время которых уже нужно вызывать врача, – подчеркнул заведующий неврологическим отделением краевой больницы № 1 Дмитрий Хан. – В итоге попадают в отделение очень поздно.

Каковы симптомы приближающегося инсульта?

Есть хорошая система самодиагностики, которой можно воспользоваться. Она называется УДАР. Каждая буква обозначает конкретное действие. У – улыбка. Попросите пациента улыбнуться, лицо у него станет перекошенным. Д – движение. Попросите поднять обе руки вверх, одна из них повиснет плетью. А – артикуляция. Попросите человека повторить фразу, он не сможет этого сделать. Р – решение, которое должно последовать: срочно вызывайте скорую помощь.

Где в крае лечат инсульт

В Приморье действуют девять только первичных сердечно-сосудистых центров, куда принимают больных с нарушениями мозгового кровообращения. Четыре из них находятся во Владивостоке – это городская больница № 1, городская больница № 4, региональный сердечно-сосудистый центр и краевая клиническая больница № 1. Также центры есть в Находке, Уссурийске, Спасске-Дальнем, Дальнереченске, Дальнегорске и Арсеньеве.

Лечат больных и в Лесозаводске, и в Славянке. Специализированных центров там нет, но в местных больницах есть компьютерные томографы, реанимационное и все необходимое диагностическое оборудование, что также позволяет оказывать медицинскую помощь пациентам с инсультом по международным стандартам.

За девять месяцев 2016 года в крае зарегистрировали 4 409 больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения. За аналогичный период 2017 года – 4 391. Кардинального снижения случаев инсульта врачи пока не замечают.

Сколько длится реабилитационный период после инсульта?

Всю жизнь. Мозг уже поврежден, а со временем он еще и стареет. То есть ему становится только хуже. Поэтому реабилитация особенно важна. Уделять ей нужно не меньше пяти-шести часов ежедневно. Режим у больного, перенесшего инсульт, подчас как у профессионального спортсмена, замечают врачи.

– Реабилитолог учит пациента заново намазывать зубную пасту на щетку, расчесывать волосы, – рассказал главный невролог краевого департамента здравоохранения Дмитрий Новиков. – Клеток мозга, которые раньше отвечали за эти функции, уже нет, нужно научить смежные области мозга тому, чтобы они хоть частично выполняли заданные функции. Тысячекратные повторения, разработка моторики... Это титанический труд.

Существует ли профилактика инсульта?

Конечно, и в чем-то она элементарна. Нужно отказаться от алкоголя, курения, следить за своим весом. Оптимальная масса тела составляет рост человека минус 100 см. Также необходимо регулярно наблюдаться у своего участкового терапевта, измерять артериальное давление и пульс, следить за уровнем холестерина и глюкозы в крови. Как это правильно делать, подскажут в любой поликлинике. Помогают держать сосуды в тонусе обливание холодной водой и закаливание.

Также бесплатно обследоваться и получить персональную консультацию врача приморцы могут в краевых Центрах здоровья. Необходимо лишь найти ближайший из них, записаться на удобное время по телефону и подойти к назначенному часу с паспортом и медицинским полисом.

– Прием ведется в будни с 8:00 до 20:00, – подчеркнула заведующая отделением медицинской профилактики Владивостокского клинико-диагностического центра Нина Горбатюк. – Очередей и давок нет: к назначенному часу специалисты уже ждут своего пациента.

Приморские доктора повторяют: очень важно начать лечение пациента во время так называемого «терапевтического окна». В случае ишемического инсульта раннее вмешательство врачей может буквально за минуты вернуть человека к нормальной жизни. Речь идет о тромболитической терапии, которую применяют в сердечно-сосудистых центрах Приморья. Пациенту внутривенно вводят препарат, который тут же растворяет тромб, закупоривший сосуды. За девять месяцев текущего года мы сделали тромболизис девяти из 16 пациентов с инсультом, поступивших к нам во время четырехчасового «терапевтического окна». Это достаточно высокий процент. Пять из них почувствовали себя лучше уже во время проведения терапии и сразу после процедуры ушли от нас на своих ногах. Конечно, нужно понимать, что тромболитическая терапия – к сожалению, не чудодейственное, подходящее абсолютно всем универсальное средство. Существует огромное количество противопоказаний. Поэтому конечное решение, проводить ее или нет, на месте принимает лечащий врач, руководствуясь утвержденным протоколом.

АДРЕСА КРАЕВЫХ ЦЕНТРОВ ЗДОРОВЬЯ:

Владивосток, ул. Светланская, 131

Тел. 8 (423) 226-38-11.

Владивосток, ул.Черемуховая, 11

Тел. 8(423) 225-47-84.

Артем, ул. Лазо, 10

Находка, ул. Пирогова, 34

Тел. 8 (4236) 65-53-17.

Находка, ул. Ленинградская, 4

Тел. 8 (4236) 62-29-26.

Уссурийск, ул. Комарова, 55

Тел. 8 (4234) 34-10-83.

Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньева, 9

Тел. 8 (42361) 414-88.

Дальнереченск, ул. Ленина, 34

Тел. 8 (42356) 33-7-61.

"Журнал здоровья", N1, март, 2018.