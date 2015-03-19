Жителям Приморья рассказали о современных прививках

Более 500 тысяч человек были привиты от гриппа в Приморском крае накануне осенне-зимнего сезона, сообщили газете «Золотой Рог» в краевом центре вакцинопрофилактики. Охват прививками населения края составил впервые за многие годы 28,6%, что, по мнению специалистов, позволило снизить эпидемиологическое распространение инфекции.

Но цифра охвата прививками от гриппа, к которой стремятся приморские эпидемиологи и чиновники от медицины, - 30% населения - пока не достигнута. К сожалению, многих взрослых людей из года в год приходится убеждать в том, что прививки от гриппа, впрочем, как и от других опасных инфекционных болезней, делать не просто надо, но необходимо.

Профессиональный разговор на данную тему состоялся в минувшую пятницу в краевом центре вакцинопрофилактики. И хотя встреча была посвящена 20-летию создания центра, принаряженные по случаю торжества врачи говорили о том, как предупредить серьезные болезни и предотвратить страшные диагнозы, переубедить деятельных оппонентов вакцинации. А среди них есть и коллеги-врачи, и люди, далекие от медицины, и многочисленные родители, отказывающие своему ребенку в праве получить защиту от инфекции в виде прививки.

Кстати говоря, приморский центр вакцинопрофилактики появился в 1995 году, когда наша страна активно боролась с очередной вспышкой дифтерии. Тогда в России заболело 100 тысяч человек и более 5 тысяч из них погибло. Новое подразделение должно было организовать профилактическую работу, которая в то время велась по остаточному принципу, встать на первую линию защиты от инфекционных заболеваний в крае. Сегодня благодаря исполнению национального календаря прививок, в который вошли и прививки от дифтерии для взрослого населения, Приморский край по этому инфекционному заболеванию входит в число благополучных территорий.

Как рассказала заведующая центром вакцинопрофилактики Евгения ВОРОБЬЕВА, за годы существования данного медицинского учреждения сюда за помощью обратились более 150 тысяч человек. Сколько же за это время сделано прививок, подсчитать довольно сложно, но можно сказать с уверенностью, что в несколько раз больше, ведь, как правило, после первой вакцинации следуют вторая и третья.

Центр вакцинопрофилактики, расположенный в стенах Краевого диагностического центра на ул. Черемуховой, стал организатором работы по профилактике инфекционных заболеваний на территории всего края. Здесь не только делают прививки ослабленным и больным детям, приморцам, желающим пройти вакцинацию от опасных инфекций за счет личных финансовых средств, но и хранят многочисленные иммунобиологические препараты.

Естественно, на встрече специалистов шел разговор об эпидобстановке по таким инфекциям, которые в нынешнем году у всех на слуху: гриппу, пневмококковой инфекции, ветряной оспе. По словам главного специалиста-эксперта департамента здравоохранения Приморского края Татьяны ГОНТАРЬ, в этом году число вакцинированных от гриппа превысило показатели прошлых лет, что позволило снизить эпидемиологическое распространение болезни.

В крае регистрировалась заболеваемость гриппом и был выделен штамм H3N2, который не входил в состав используемой вакцины. По тем штаммам, которые вошли в состав вакцины, заболеваемость гриппом не зарегистрирована. Это свидетельствует о том, что вакцина помогает. Сейчас идет работа над выделенным штаммом, чтобы включить его в следующую вакцину. По мнению специалистов, вакцинация от гриппа даже если не защитит на 100% от самого заболевания, то в 100% случаев уменьшит риск развития тяжелых осложнений.

Благодаря комплексу прививок, которые входят в национальный календарь, удалось обуздать серьезные инфекции. Но, к сожалению, не все они попали в этот перечень. Поэтому в субъектах федерации разрабатываются региональные календари прививок. Ведется такая работа и в Приморском крае, правда, когда он будет принят с соответствующим финансированием, пока остается неясно.

Между тем Экспертный совет по иммунопрофилактике Приморского края предложил внести в региональный календарь иммунизацию по следующим заболеваниям: пневмококковая инфекция, ветряная оспа, вирусный гепатит А, ротовирусная инфекция, вирус папилломы человека, менингококковая инфекция, клещевой энцефалит. Этот перечень обусловлен особенностями нашего края и эпидемической обстановкой.

Как рассказала Татьяна Гонтарь, в Российской Федерации, и Приморском крае в частности, сложилась неблагоприятная ситуация по пневмококковой инфекции, которая у детей и взрослых реализуется в виде носительства, что очень опасно для окружающих, а также поражения органов дыхания, лор-органов, центральной нервной системы. В крае заболеваемость пневмониями выше, чем в среднем по стране и имеет тенденцию к увеличению. Между тем пневмонию можно предотвратить сделав прививку!

Прививка может защитить и от ветряной оспы, с которой также ситуацию нельзя считать благополучной. Это, по словам врачей, чрезвычайно контагиозное острое заболевание остается одним из самых распространенных, причем болеют им и дети, и взрослые. Прививка от «ветрянки» не входит пока в национальный календарь, но возможность получить защиту все-таки есть.

И еще один акцент хотелось бы сделать вслед за специалистами по иммунопрофилактике. Сегодня есть возможность сделать прививку… от рака! Врачи, конечно, это заявление подкорректируют - от вируса папилломы человека, вызывающего злокачественные заболевания, в том числе полости рта, глотки, прямой кишки и женской половой сферы. Пока эта прививка, в отличие от многих развитых стран мира, не входит в наш национальный календарь прививок, но есть разработанные рекомендации по двукратной иммунизации девочек 11-15 лет, и некоторые субъекты РФ решают вопрос о ее внесении в региональный календарь.

В Приморье такую прививку можно сейчас сделать только за счет родителей. Специалисты, естественно, обсудили и вопрос стоимости одной дозы. У нас она составляет 6500 рублей. Притом что нужно сделать повторную ревакцинацию. Первая реакция: дорого! Но ее прокомментировал кто-то из практикующих врачей: «Те, кто сегодня лежит в онкологии, иначе воспринимают эту цифру, и готовы вакцинировать своих девочек». Кроме того, в центре вакцинопрофилактики сообщили, что сейчас там проходит акция, согласно которой вторая прививка делается бесплатно.

Татьяна Гонтарь сообщила, что в ближайшее время начинается период вакцинации от клещевого энцефалита. Территория нашего края является эндемичной по заболеваемости клещевым энцефалитом, и в идеале население края должно быть вакцинировано от этой природно-очаговой инфекции не менее чем на 90%. Но пока за счет средств краевого бюджета вакцинируются только социально незащищенные слои населения – дети и лица старше 60 лет, да и то не в полном объеме. Платная вакцина есть для всех групп населения. Эксперт также заметила, что иммунизация должна быть закончена за две недели до выхода на эндемичные территории, то есть в лес, на природу.

В заключение Евгения Воробьева напомнила читателям «ЗР», в числе которых руководители компаний и предприниматели, что руководитель и организатор бизнеса несет ответственность и за здоровье своих сотрудников. А вовремя проведенная вакцинация, в рамках национального календаря прививок или дополнительная, за счет средств предприятия, – залог здоровья и успешной работы компании.

Ирина БАРАННИК. Газета «Золотой Рог», Владивосток.