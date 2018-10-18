Приморские биотехнологи создали десерты, которые замедляют старение

Специалисты-технологи продуктов питания Дальневосточного федерального университета создали серию новых десертов с использованием околоплодника маньчжурского ореха, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Прежде неприметное сырье стало важным ингредиентом широкого ассортимента сладостей: от карамели и мармелада до воздушных кремов. Ученые отмечают, что биологически активные вещества плодов дальневосточного дикороса стимулируют иммунитет и замедляют процессы старения.

Исследователи разработали рецепты мармелада, воздушного крема, леденцовой карамели и пищевого красителя. На новые технологии ученые ДВФУ получили семь патентов.

Изучением свойств необычного сырья и получением из него ценных продуктов питания занимаются сотрудники департамента пищевых наук и технологий Школы биомедицины ДВФУ под руководством профессора Людмилы ЛЕВОЧКИНОЙ. Как сообщила ведущий разработчик, из высушенного околоплодника ореха маньчжурского получают порошкообразное вещество, которое используют для приготовления десертов, а из экстракта околоплодника — сухой краситель.

«Орех маньчжурский содержит большое количество биологически активных веществ: юглон, который стимулирует иммунитет и обладает общеукрепляющим действием, рутин или витамин P, кверцетин, замедляющий процессы старения. Это растение широко использовали коренные народы Дальнего Востока как целебный продукт. Экстракт околоплодника является естественным консервантом, сохраняет продукт до 90 дней, обладает антиоксидантными и другими полезными свойствами. Сладости на его основе станут не только оригинальным деликатесом, но и принесут пользу», — сообщила Людмила Левочкина.

Ученые намерены продолжить исследования необычного сырья. Эксперименты показали, что его использование в различных соотношениях дает интересные результаты. Цвет может варьироваться от желтого до темно-коричневого, вкус — от нейтрального до йодистого, а наиболее ценным является околоплодник молочной стадии зрелости. Разнообразие свойств околоплодника дает возможности экспериментировать и создавать на его основе новые полезные пищевые продукты.