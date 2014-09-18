Врачи в Приморье будут летать к пациентам

Вице-губернатор Приморья Павел СЕРЕБРЯКОВ провел совещание по вопросам развития санитарной авиации в регионе. На встрече, в которой приняли участие представители департаментов здравоохранения, промышленности и транспорта, а также специалисты центра медицины катастроф Приморского края, были рассмотрены вопросы эксплуатации закупаемых медицинских вертолетов, их мест базирования, а также вопросы оперативного реагирования задействованных служб.

Павел Серебряков подчеркнул, что авиамедицина должна стать стратегическим направлением развития экстренной медицинской помощи в крае.

«Вертолеты, которые поступят в край, должны максимально использоваться на благо и для спасения жизни и здоровья приморцев», - сказал он.

В настоящее время готовность к вылету вертолета, арендуемого специалистами центра медицины, составляет от 3 до 5 часов. Вице-губернатор дал поручение специалистам департаментов здравоохранения и промышленности и транспорта просчитать все варианты временной готовности воздушного судна и бригады врачей к вылету.

«Подача вертолета должна быть максимально оперативной. Необходимо уже сейчас заняться развитием этого важного направления, так как порой счет идет буквально на минуты для спасения жизни, использование вертолетов для перевозки раненных, просто незаменимо», - подчеркнул Павел Серебряков.

Напомним, в Приморье завершена процедура запроса предложений на право заключения договора поставки двух вертолетов для санитарной авиации. Победителем стала Уральская вертолетная компания Uralhelicom. В течение 79 дней она должна поставить в Приморье 2 вертолета марки Bell 407, которые будут задействованы в авиамедицине.

Приобретение санитарных вертолетов входит в программ у модернизации краевого здравоохранения. Подсчитано, что один такой летательный аппарат спасает ежегодно 200 жизней.

Отметим, вертолеты для санитарной авиации приобретаются по распоряжению губернатора Владимира МИКЛУШЕВСКОГО. Как заявил глава края, «медики знают, что такое «золотой час», когда для сохранения жизни важна каждая секунда — помощь должна быть предоставлена максимально оперативно».

Как сообщил первый вице-губернатор Приморья Василий УСОЛЬЦЕВ, у санитарных вертолетов будет две точки базирования: Кавалерово закроет северную часть края, а Владивосток – южную. При помощи санавиации людей смогут оперативно доставлять в один из 11 специализированных медицинских центров, расположенных в различных муниципальных образованиях.

ZRPRESS.RU, Владивосток.