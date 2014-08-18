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Банк хранения стволовых клеток открыли во Владивостоке
Торжественное открытие криобанка состоялось в «Краевом клиническом центре специализированных видов медицинской помощи» 15 августа во Владивостоке. Это уникальное учреждение на базе центра клеточных и репродуктивных технологий стало единственным местом, где приморцы смогут оставить на хранение свои стволовые клетки.
На данный момент трансплантация стволовых клеток - одно из самых перспективных направлений современной медицины. Их можно успешно использовать для лечения злокачественных заболеваний крови, хронической сердечной недостаточности, генетических нарушений. Кроме того, стволовые клетки способствует восстановлению иммунной и кроветворной системы, помогают справиться с травматическими повреждениями головного и спинного мозга, последствиями инсульта, ДЦП, сахарным диабетом и даже деформирующими заболеваниями суставов.
- Стволовые клетки можно выделить при рождении ребенка из пуповинной крови, а у взрослого человека - из периферической, - рассказала заведующая центром клеточных и репродуктивных технологий ККЦ СВМП Эльвира Щербавская. - Пуповинная кровь является самым доступным и богатым источником стволовых клеток. Заготовка такой крови производится после рождения ребенка при отделении плаценты, поэтому этот способ наиболее предпочтителен и безопасен как для матери, так и для плода. Взрослые же нуждаются в специальной подготовке и стимуляции лекарственными препаратами.
К тому же, одно из важных свойств стволовых клеток, выделенных именно из пуповинной крови - их малая иммуногенность. Это значит, что они не дадут реакцию отторжения, если при необходимости ими воспользуются родственники донора. Именно поэтому хранение личного образца стволовых клеток является своеобразной биологической страховкой для всей семьи.
По словам медиков, лаборатория оснащена новейшим высокотехнологичным оборудованием, которое позволит эффективно выделять и подготавливать все образцы. В частности, для криохранения стволовых клеток будет использоваться роботизированная система BioArchive, которая самостоятельно осуществляет и контролирует процессы закладки и хранения клеток. Потерять или перепутать образцы просто невозможно, так как каждый будет маркироваться сразу несколькими штрих-кодами. Перебои с электричеством для умной системы тоже не страшны - само хранилище будет подключено к бесперебойному источнику питания.
Правда, воспользоваться услугами банка можно пока только на коммерческой основе, и не всем приморцам это будет по карману: забор клеток обойдется минимум в 80 тысяч рублей, а за их хранение придется отдавать еще по 4 тысячи ежегодно.
Светлана Прудникова. Газета "Золотой Рог", Владивосток, ZRPRESS.RU, Владивосток.
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