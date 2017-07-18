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Нет родника лучше "Водоканала"
Приморцы очень любят пить воду из родников. Стоят к ним в очередях, смакуют мелкими глотками, сравнивают вкус и предпочитают их воде из-под крана. Но зачастую мы не отдаем себе отчета, что есть не только оригинальные вкусовые качества воды из каждого источника, но и, скажем, отдельные недостатки. Насколько они сегодня существенны для нас?
Подсчитано, что в той же Москве в настоящее время имеется около двухсот природных источников воды. Интересно, что, по данным Роспотребнадзора, ни один из этих родников не считается разрешенным, чтобы из него можно было пить. Конечно, можно предположить, что от них, то есть столичных источников, другого и ждать нечего: большой город их отравляет. А вот во Владивостоке, дескать, чистейшая вода, которую можно пить целыми бочками и не бояться, что вдруг чего пойдет не так. Однако специалисты считают это опасным заблуждением.
Главный технолог «Примводоканала» Тамара РОЖКОВА считает, что природная вода из владивостокских родников тоже имеет свои недостатки и по своей безопасности она значительно уступает воде, которая очищается этим предприятием и подается во Владивосток по централизованной водопроводной системе. Лаборатория, в которой проверялась вода природных источников, показала, что во всех четырех родниках, которые исследовались, - это Фадеева, Три Сосны в районе бухты Щитовой, Серебряная Слеза в районе перевала на дороге к Шаморе и Соловей Ключ - химический состав воды соответствует санитарным нормам, и претензий у специалистов нет. Но, в Серебребряной Слезе и Фадеевском роднике были выявлены бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, оказывается, по всем этим источникам есть претензии к их оформлению. Хотя этим и занимались энтузиасты, но что-то оказалось упущено.
Стоит отметить, что выполненный несколько лет назад микробиологический мониторинг родников Владивостока, проведенный группой Айсулы САДУНОВОЙ из ДВФУ, подтверждает правоту работников водоканала. В частности, выводы оказались таковы: «Определили ОМЧ исследуемых родников в разные сезоны, обнаружили, что качество родниковой воды в летний период не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». По полученным данным можно сделать вывод о том, что степень обсемененности родниковой воды микроорганизмами зависит от сезона. В летний период обсемененность больше, так как условия существования для микроорганизмов благоприятнее, а также огромную роль играет антропогенное воздействие. Наличие СПМ свидетельствует о фекальном загрязнении. В зимний период условия существования для бактерий жестче. Низкие температуры подавляют жизнедеятельность микроорганизмов, поэтому обсемененность воды маленькая».
То есть зимняя вода из наших природных источников безопаснее.
То же отмечает и активистка общественного движения «Живая вода» Ольга АНИСИМОВА. Она, в частности, сказала, что родник Кировский, обустроенный в овраге рядом с больничным комплексом ДВО РАН, в годы Великой Отечественной войны обладал даже целебными свойствами, поскольку лечившиеся в этом месте в разбитом тогда полевом госпитале раненые на этой воде быстрее выздоравливали. Но сегодня обследование этого родника показывает, что его чистота условна и по микробиологическим показателям соответствует нормам только зимой.
Чтобы не рисковать, специалисты советуют владивостокскую родниковую воду все-таки подвергать термической обработке. И не будем забывать, что все источники воды являются народным достоянием и их бережная эксплуатация оговорена и в Государственной программе Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы.
Виктор КУДИНОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото Анжелики ГРИДНЕВОЙ.
К фото: Чтобы не рисковать, специалисты советуют воду из всех родников Владивостока с окрестностями все-таки подвергать термической обработке.
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