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Лечить пациентов в Приморье будут с помощью лошадей

18 Июня 2015, 13:00 | Приморье

Вице-губернатор Павел СЕРЕБРЯКОВ принял участие в торжественном открытии первого в Приморье центра иппотерапии и верховой езды, пишет деловая газета "Золотой Рог" . Центр разместился на базе детской краевой туберкулезной больницы.

Как рассказал главный врач детской туберкулезной больницы Юрий СЕЛЮТИН, создание центра - совместный проект больницы и Уссурийского войскового казачьего общества.

«Территория больницы позволяет нам разместить здесь конюшни, выгуливать и объезжать животных. Дети, которые находятся в отделении медицинской реабилитации и консультативной диагностики туберкулезной больницы, очень счастливы», - отметил Юрий Абрамович.

Сейчас на конюшне уже живут шесть лошадей и два жеребенка.

Вице-губернатор Павел Серебряков отметил, что в лечебных и социальных учреждениях края уже имеется опыт лечения общением с животными. Так, например, уже больше года действует кабинет канистерапии в социально-реабилитационном центре «Парус надежды», еще один такой же кабинет открылся 1 июня при детской психиатрический больнице во Владивостоке.

Отметим, в настоящее время в детской туберкулезной больнице получают санаторное лечение более 120 детей и подростков перенесших туберкулез или из групп риска по заболеванию туберкулезом.

Как отметил главный врач медучреждения, в планах организаторов проекта - открытие центров иппотерапии и в остальных реабилитационных отделениях детской краевой туберкулезной больницы в районе Седанка в пригороде Владивостока, в Арсеньеве и поселке Астраханка Ханкайского района.

Досье "Золотой Рог": Иппотерапия (от др.-греч. «лошадь») - метод реабилитации посредством лечебной верховой езды. Уникальность иппотерапии заключается в гармоничном сочетании телесно-ориентированных и когнитивных приемов воздействия на психику пациента. Лечебная верховая езда в целом оказывает биомеханическое воздействие на организм человека, укрепляя его. Например, она передает всаднику двигательные импульсы, аналогичные движениям человека при ходьбе.

Движения мышц спины лошади, состоящие из множества элементов, оказывают массирующее и мягкое разогревающее (температура лошади на 1,5 градуса выше, чем у человека) воздействие на мышцы ног всадника и органы малого таза, что усиливает кровоток в конечностях. На шагу лошади - основном аллюре, применяющемся в иппотерапии, - лошадь совершает около 110 разнонаправленных колебательных движений, которые, в свою очередь, передаются всаднику. Для того чтобы сохранить правильную посадку во время верховой езды, всадник должен удерживать равновесие, координировать и синхронизировать свои движения. Таким образом, у пациента с ДЦП в работу включаются мышцы, находящиеся в бездействии в обычной жизни. Кроме того, верховая езда стимулирует развитие мелкой моторики, усидчивость и и прочее.

Иппотерапия применяется для лечения пациентов с неврологическими и другими нарушениями, такими как аутизм, церебральный паралич, артрит, рассеянный склероз, черепно-мозговая травма, инсульт, травмы спинного мозга, поведенческие и психические расстройства.

Евгений СИДОРОВ.  Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

 

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Теги: верховая езда  иппотерапия 



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