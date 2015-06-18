Больница Фальк в Приморье: инфаркт можно предупредить

Теперь компьютерную томографию сердца и коронарных сосудов можно сделать во Владивостоке, пишет деловая газета "Золотой Рог"

Несмотря на стремительное развитие медицины, сердечно-сосудистые патологии продолжают лидировать в страшной статистике смертности от заболеваний. Причина - невнимание пациентов к своему здоровью, а также несвоевременная и не всегда точная диагностика.

Но теперь у приморцев появилась возможность сделать абсолютно безболезненное, занимающее минимум времени и очень информативное амбулаторное обследование - компьютерную томографию сердца и коронарных сосудов. С таким предложением на рынок медицинских услуг края вышла Больница Фальк.

«Мощный компьютерный томограф с инжектором, установленный в нашем рентгенологическом отделении, позволяет делать весь спектр исследований, включая контрастные, и на ранней стадии определять изменения, которые могут привести к серьезным сердечно-сосудистым патологиям, - рассказывает врач-рентгенолог Больницы Фальк Овсеп Геворкович ТЕРЗЯН. - Его 64-срезовый сканер производит множество рентгеновских снимков за короткое время, уменьшая лучевую нагрузку на пациента. Изображения сердца и сосудов получаются объемными, многослойными и очень детальными, рисуя четкую картину состояния анатомии сердца и его сосудов. Это позволяет выявить анатомические особенности и проходимость артерий, определить степень их сужения, оценить состояние полостей сердца и миокарда, диагностировать начальные проявления атеросклероза, который сегодня активно поражает даже молодое население, и обнаружить целый ряд других аномалий. Подчеркну, что наша цель - не только найти патологию, но и оценить риск ее возникновения, вовремя начав профилактику или лечение. И мы рассчитываем на то, что тем самым Больница Фальк внесет свой вклад в предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний у приморцев и снижение смертности от их последствий».

Не менее результативно работает компьютерная томография и при диагностике состояния других органов и систем, позволяя дифференцировать доброкачественные и злокачественные образования печени, поджелудочной железы, селезенки, почек, мочевого пузыря и т.д. Очень эффективен КТ при оценке состояния легких, грудной клетки, брюшной полости, незаменим при остром панкреатите и почечных коликах. Его главное преимущество в том, что на снимке видны и кости, и мягкие ткани, и кровеносные сосуды одновременно.

КТ и МРТ в прочной связке

Впрочем, компьютерная томография - не единственная сильная сторона Больницы Фальк. Это лечебное учреждение обладает мощной рентгенологической базой, включающей также высокочувствительную рентген-установку и магнитно-резонансный томограф мощностью 1,5 тесла, обеспечивающей экспертное качество получаемых изображений. МРТ оптимален при исследовании мягких тканей, повреждений сухожилий и связок, опухоли головного мозга и т.д. Этот метод позволяет выполнять широкий спектр исследований центральной нервной системы, головного мозга, позвоночника, брюшной полости, опорно-двигательного аппарата и т.д., более детально и структурно выделяя элементы того или иного органа и определяя на ранней стадии патологический процесс. При этом не требует введения внутривенного контраста, что важно для аллергиков и пациентов, имеющих проблемы с почками и печенью.

«КТ и МРТ отлично работают в паре, помогая поставить максимально точный диагноз, - продолжает Овсеп Геворкович. - Так, например, можно комплексно исследовать костно-мышечную систему: компьютерная томография позволяет делать 3-мерные реконструкции и анализировать костную структуру, а МРТ хорошо «видит» сухожилия, связки, суставные капсулы, образующуюся жидкость, дегенеративные процессы на ранней стадии.

Актуально сочетание двух методов и при обследовании головного мозга и его сосудов. Компьютерный томограф визуализирует кровоток, выявляет аномалии, воспаления, новообразования, а магнитно-резонансный - помогает оценить состояние сосудистого русла и происходящие в нем процессы, определить наличие стеноза или аневризмы, которые также способствуют проявлению инсультов и кровоизлияний.

Есть комплексные программы, позволяющие обследовать организм в целом, например посмотреть на МРТ головной мозг и органы малого таза, а на КТ - брюшную и грудную полости».

Круглосуточная помощь

Но, согласитесь, любая самая высокоточная аппаратура без опытных специалистов с навыками работы на ней - всего лишь набор техники. Рентгенологи Больницы Фальк, прошедшие специальную подготовку, точно расшифровывают и грамотно интерпретируют получаемые в ходе обследования данные. При необходимости они могут в режиме онлайн проконсультироваться с московскими и зарубежными коллегами (последнее особенно важно для тех пациентов, что собираются на лечение в иностранные клиники: их буквально передают из рук в руки, с правильно оформленным медзаключением на английском языке).

Остается добавить, что рентгенологическое отделение Больницы Фальк работает семь дней в неделю, с 8.00 до 23.00. Но при поступлении экстренного пациента дежурный врач приезжает в любое время суток. В остальных случаях обследования проводятся по предварительной записи, весьма оперативно, и результат, как правило, выдается в течение дня. При желании пациент тут же получает консультацию профильного врача с тем, чтобы предупредить заболевание либо, если оно уже проявилось, получить адекватную терапевтическую или хирургическую помощь.

Юрий РОГОВ.

Для справки. Больница Фальк:

г. Владивосток, ул.Запорожская, д.77

Тел. круглосуточного контактного центра – (423) 2-790-790.

Лицензия ЛО-25-01-002526

от 16.12.2014 г. Реклама

Газета «Золотой Рог», Владивосток.