Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Медицину Приморья ждут перемены
В Приморском крае начинается реализация программы модернизации здравоохранения. Всего на эти цели планируется направить 6,6 миллиарда рублей, четверть из которых уйдет в детские лечебные учреждения. Первый транш - 768 млн рублей - уже поступил в Приморье.
Программа рассчитана на 2011-2012 годы и должна повлечь за собой значительное улучшение материальной и технической базы лечебных учреждений, повышение качества медицинского обслуживания, увеличение зарплаты медикам.
Модернизация будет идти по трем направлениям. В первую очередь капитально отремонтируют больницы и поликлиники. По словам вице-губернатора Любови ДРОЗДОВОЙ, в программу вошли 74 медицинских учреждения края. На ремонт запланировано свыше 1 млрд рублей.
Кроме того, лечебные учреждения получат новое медицинское оборудование, в частности компьютерные и магнитно-резонансные томографы, аппараты УЗИ, эндоскопическую, рентгенологическую, реанимационную технику. На эти цели выделяется более 1, 3 млрд рублей. Свыше 500 единиц оборудования планируется закупить уже в этом году и примерно столько же - в 2012 году. В частности, в краевую клиническую больницу №1 будет закуплено 213 единиц оборудования на сумму более 190 млн рублей, в детскую клиническую больницу г. Владивостока - 177 единиц на сумму 144 млн рублей. Наиболее дорогостоящее оборудование будет поставлено в краевой онкологический диспансер - 19 единиц на сумму 210 млн рублей.
Второе направление - это информатизация системы, на развитие которой программой предусмотрено 300 млн рублей. На них планируется создать единый электронный портал, где любой желающий сможет записаться на прием к врачу через Интернет, заработают электронные регистратуры, а кабинеты врачей оснастят компьютерами. И тогда пациентов не будут гонять за выписками из поликлиники в стационар и обратно - единая региональная информационная сеть поможет получить доктору всю необходимую информацию о больном в электронном виде, где бы он ни лечился прежде.
Третье направление - внедрение стандартов оказания медицинской помощи, обеспечение муниципалитетов необходимыми медицинскими кадрами, и как следствие - повышение доступности и качества амбулаторной медпомощи. На эти цели запланировано выделить свыше 2,5 млрд рублей.
Новости тематики
- Кожемяко поручил проверить больницу в Черниговке после многочисленных жалоб жителей района
- "Русская Рыбопромышленная Компания" внесла свой вклад в обновление парка "Скорой помощи" в Приморье
- Гороскоп здоровья: Раки, не экономьте на здоровье!
- Готовимся к зиме: Грамотно упасть - тоже наука
- Развод глазами мужчины
- Червь без сомнения
- Полный гид по уходу за зубами: самые важные вопросы
- Как распознать инсульт? Памятка
- Мозговой инсульт. Памятка
- Как перестать себя жалеть
Новости раздела
- Больницы Приморья освобождают от долгов
- Лозунг о чуме 20-го века остался в прошлом
- Главврач больницы в Приморье покинул свой пост
- Кожемяко поручил проверить больницу в Черниговке после многочисленных жалоб жителей района
- "Русская Рыбопромышленная Компания" внесла свой вклад в обновление парка "Скорой помощи" в Приморье
- Разрешите мне выжить! #лонгрид
- Ученые, врачи и производители обсудили, как наука может помочь в профилактике неинфекционных заболеваний
- Обновлению "скорой" придадут скорости
- Приморью дадут 2,6 миллиарда рублей на "здоровье"
- Позвоночник ребенка – это его здоровье, красота и ум
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Дмитрий Медведев принял беспрецедентное решение по Приморью
- Корабль ТОФ атаковали прямо у берегов Приморья
- Медведев сделал автомобилистам подарок в преддверие зимы
- Прокуратура Хабаровского края опротестовала назначение врио мэра
- По решению Медведева Приморье в 2019 году примет 1000 иностранцев
- Главврач больницы в Приморье покинул свой пост
- В деле экс-мэра Владивостока появился свидетель, которого знает и любит вся страна
- Два подряда вне очереди
- "Аналог" уходит в прошлое
- Бывший глава Владивостока стал "Терминатором"