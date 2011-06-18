Медицину Приморья ждут перемены

В Приморском крае начинается реализация программы модернизации здравоохранения. Всего на эти цели планируется направить 6,6 миллиарда рублей, четверть из которых уйдет в детские лечебные учреждения. Первый транш - 768 млн рублей - уже поступил в Приморье.

Программа рассчитана на 2011-2012 годы и должна повлечь за собой значительное улучшение материальной и технической базы лечебных учреждений, повышение качества медицинского обслуживания, увеличение зарплаты медикам.

Модернизация будет идти по трем направлениям. В первую очередь капитально отремонтируют больницы и поликлиники. По словам вице-губернатора Любови ДРОЗДОВОЙ, в программу вошли 74 медицинских учреждения края. На ремонт запланировано свыше 1 млрд рублей.

Кроме того, лечебные учреждения получат новое медицинское оборудование, в частности компьютерные и магнитно-резонансные томографы, аппараты УЗИ, эндоскопическую, рентгенологическую, реанимационную технику. На эти цели выделяется более 1, 3 млрд рублей. Свыше 500 единиц оборудования планируется закупить уже в этом году и примерно столько же - в 2012 году. В частности, в краевую клиническую больницу №1 будет закуплено 213 единиц оборудования на сумму более 190 млн рублей, в детскую клиническую больницу г. Владивостока - 177 единиц на сумму 144 млн рублей. Наиболее дорогостоящее оборудование будет поставлено в краевой онкологический диспансер - 19 единиц на сумму 210 млн рублей.

Второе направление - это информатизация системы, на развитие которой программой предусмотрено 300 млн рублей. На них планируется создать единый электронный портал, где любой желающий сможет записаться на прием к врачу через Интернет, заработают электронные регистратуры, а кабинеты врачей оснастят компьютерами. И тогда пациентов не будут гонять за выписками из поликлиники в стационар и обратно - единая региональная информационная сеть поможет получить доктору всю необходимую информацию о больном в электронном виде, где бы он ни лечился прежде.

Третье направление - внедрение стандартов оказания медицинской помощи, обеспечение муниципалитетов необходимыми медицинскими кадрами, и как следствие - повышение доступности и качества амбулаторной медпомощи. На эти цели запланировано выделить свыше 2,5 млрд рублей.