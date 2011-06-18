В ЦКБ Находки установят томограф

В Находке завершен капремонт кардиологического отделения Центральной городской больницы.

Обновились не только помещения, но и медицинское оборудование, а самое главное - методика лечения. В ближайшее время в отделении установят магнитно-резонансный томограф, мониторы для наблюдения за больными, другое новейшее оборудование. На базе больницы запланировано открытие первичного сосудистого отделения.