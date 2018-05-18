Блогеров и журналистов Приморья приглашают к участию в конкурсе

Журналистов и блогеров Приморского края приглашают к участию во Всероссийском конкурсе масс-медиа и блогосферы «Общественное здоровье: смысл, тематика, жанры».

Как сообщили в департаменте здравоохранения, задача конкурса – объединить усилия СМИ в формировании единого взгляда на здоровье человека как базовую ценность.

«В конкурсе шесть номинаций: печатные СМИ, сетевые СМИ, ТВ, радио, блоги, социальные медиа. Приветствуются творческий подход, нестандартное мышление, системный взгляд на проблематику общественного здоровья», – отметил глава ведомства Андрей Кузьмин.

В оргкомитете конкурса подчеркивают, что в каждой номинации предусмотрен призовой фонд и диплом победителей трех степеней.

Подать заявку можно до 10 сентября 2018 года включительно, отправив ее на почту проекта: konkurs@mediahealth.ru. Требования к заявкам – на официальном сайте конкурса.

Награждение победителей будет проходить в Москве.