В медцентрах Арсеньева помогут жителям ближних районов

Начальник управления здравоохранения администрации Арсеньевского городского округа Людмила АПЛЮШКИНА рассказала «ЗР» о программе на местах:

- При разработке городской части программы прежде всего была учтена структура заболеваемости в регионе. Первые деньги, которые получит Арсеньев, пойдут на ремонт учреждений здравоохранения. Это здания детской больницы: стационар, инфекционное отделение и филиал поликлиники.

Кроме того, администрацией города выделено здание по ул. Островского, 19 для организации там централизованной лаборатории. Под одной крышей будут работать иммунологическая, бактериологическая лаборатории и объединенная клиническая лаборатория всех лечебных заведений города. Этот лабораторный комплекс будет оснащен современным оборудованием, автоматическими анализаторами, полученными по программе модернизации.

На базе арсеньевских учреждений здравоохранения будут оборудованы межрайонные медицинские центры – кардиологический, травматологический, пульмонологический, онкологический и два отделения на базе родильного дома и детской больницы. В созданных центрах будут получать медицинскую помощь жители Арсеньева, Анучинского, Яковлевского и Чугуевского районов.