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Около 70 миллионов рублей пойдут на нужды инвалидов в Приморье

18 Апреля 2012, 14:24 | Приморье

На обеспечение инвалидов, проживающих в Приморском крае, в 2012 году утверждены средства федерального бюджета в размере 68,8 млн рублей.

Для обеспечения данной категории граждан техническими средствами реабилитации Приморское региональное отделение Фонда социального страхования заключило 36 государственных контрактов и 8 договоров на поставку необходимых изделий. В настоящее время для лиц с ограниченными возможностями закуплено кресел-колясок различных видов на общую сумму более 5 млн рублей, сложной ортопедической обуви на сумму 9 млн рублей, слуховых аппаратов на сумму 582 тыс. рублей, предметов личной гигиены на сумму более 6 млн рублей, протезов и ортезов на общую сумму более 16 млн рублей.

В Приморье уже поступили и другие технические средства реабилитации, такие как кресла-стулья с санитарным оснащением, противопролежневые матрасы, лупы для коррекции слабовидения, телевизоры с телетекстом для слабослышащих и т. д.

В Приморском региональном отделении Фонда социального страхования за I квартал текущего года зарегистрировано более 6100 заявок от граждан, нуждающихся в технических средствах реабилитации и протезно-ортопедических изделиях. Выполнение данных заявок ведется планомерно в рамках выполнения государственных социальных обязательств, возложенных на исполнительные органы ФСС по поручению Правительства РФ.

Ведомство напоминает, что с февраля 2012 года действует соглашение по обмену информацией между Приморским региональным отделением ФСС и Федеральным казенным учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Приморскому краю».

Согласно данному документу в трехдневный срок с момента утверждения индивидуальной программы реабилитации инвалида в адрес отделения Фонда направляется экземпляр ИПР. Благодаря межведомственному взаимодействию специалисты Приморского отделения располагают данными о потребности в тех или иных средствах реабилитации, что дает возможность заблаговременно закупить ТСР в необходимом количестве.

По программе обмена информацией в адрес Приморского регионального отделения в текущем году поступило 2297 индивидуальных программ реабилитации, имеющих рекомендации по обеспечению ТСР. За их получением в Фонд обратились уже 758 человек.

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
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