В Приморье продолжается прививочная кампания против клещевого энцефалита

Прививка – самое надежное средство защиты от опасного заболевания, утверждают специалисты.

По итогам многолетних наблюдений, доля заболевших клещевым энцефалитом среди привитых людей составляет не более 0,01%, сообщает Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю. Причем заболевшие регистрируются только среди лиц, привитых с нарушением схемы иммунизации. Но даже в этом случае заболевание протекает в не опасной для жизни форме.

На территории Приморья клещи активизируются с середины апреля, а в начале мая уже, как правило, регистрируются первые случаи заболевания людей клещевым энцефалитом. Эпидемический сезон продолжается с апреля до середины октября. Пик численности клещей в прошлом году отмечался в первой декаде июня. В целом же, период активности клещей в Приморье в среднем составляет 200 дней.

Укус клеща, в том числе зараженного вирусным энцефалитом, можно получить, не только находясь в лесу или лесопарковой зоне. Клещ может быть принесен домой с ветками, цветами, на шерсти домашних животных. Так как укус клеща безболезнен, то обнаружить его можно только после тщательного осмотра. Кроме того, можно заболеть клещевым вирусным энцефалитом, выпив сырое козье молоко.

В крае ежегодно регистрируются случаи заболевания клещевым вирусным энцефалитом, а также случаи смерти от него. В 2011 г. было зарегистрировано три летальных случая, в 2012 г. – один. Летальный исход возможен только в том случае, если человек не привит, подчёркивают специалисты.

В первую очередь, вакцинация обязательна для тех, кто относится к профессиональной группе риска (работа в зоне с опасностью заражения). Подлежат иммунизации дети, направляемые в летние загородные оздоровительные учреждения, спортивные базы отдыха и др. Должны позаботиться о своем здоровье и сделать прививки любители рыбалки, охоты, сборщики дикоросов, а также все, кто предпочитает активный отдых на природе или садово-огородном участке.

Если исходить из оптимального варианта, то начинать вакцинацию против клещевого вирусного энцефалита рекомендуется в холодное время года, задолго до наступления сезона активности клещей.. Если же вы только сейчас приняли решение сделать прививку, то первичная вакцинация проводится уже по схеме экстренной профилактики.

Вакцинация (ревакцинация) заканчивается не позднее, чем за две недели до посещения очага клещевого энцефалита и, в зависимости от используемой вакцины, состоит из 2-3 прививок с интервалом 1-7 месяцев. Далее однократно весной (через 9-12 месяцев) обязательна первая ревакцинация и отдаленные ревакцинации – с интервалом 3 года. Гарантированный максимум иммунной защиты против клещевого вирусного энцефалита – получение полного курса прививок.

Напоминаем, что прививочные кабинеты организованы во всех медучреждениях Приморского края и в центрах вакцинопрофилактики. Здесь можно получить прививку как на платной основе, так и бесплатно. Дети, при наличии письменного согласия родителей, получают прививки против клещевого энцефалита в школах и в прививочных кабинетах по месту жительства.

Добавим, что кроме энцефалита, клещи переносят и другие заболевания (клещевой сыпной тиф, боррелиоз, туляремию, эрлихиоз и др.) Поэтому, выходя в лесную зону, следует предпринять все меры предосторожности: в обязательном порядке рекомендуется головной убор, частые осмотры одежды и открытых участков тела, обработка одежды специальными препаратами, отпугивающими клещей. На открытые участки тела (в соответствии с инструкцией) можно наносить препараты «Антиклещ спрей репеллент», «Галл-РЭТ-КЛ», «ДЭТА-ПРОФ».

Если же укус клеща случился, то следует максимально быстро удалить паразита, а место присасывания обработать йодом. Снятого клеща необходимо сдать для проведения экспресс-исследования в лабораторию «Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае».

Татьяна ШКАРБАН,

Краевой центр медицинской профилактики.

Газета "Золотой рог", Владивосток.