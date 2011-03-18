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Приморцы запасаются йодом. И напрасно
После взрывов на японской атомной станции «Фукусима» в Приморье резко вырос спрос на дозиметры, а с прилавков аптек начали исчезать препараты, содержащие йод. Но власти и представители МЧС утверждают, что опасаться приморцам нечего.
Как сообщила нам главный синоптик Приморского края Елена ГРИДНЕВА, в настоящее время в атмосфере преобладают ветры, дующие с запада на восток, поэтому продукты радиоактивных выбросов с АЭС «Фукусима» перемещаются в Тихий океан, а не в сторону Приморского края.
Да и расстояние между Фукусимой и Владивостоком достаточно велико. По словам Марины ПОЛЯКОВОЙ, заместителя главного врача территориального управления Роспотребнадзор по Приморскому краю, зона поражения после взрыва на Чернобыльской АЭС не превышала 500 км. А от Фукусимы до Владивостока около 1000 км, так что радиационный фон на Тихоокеанском побережье спокойный.
Как утверждают власти, поводов для паники из-за взрывов на японских АЭС у приморцев нет. Куда больший вред для здоровья от ТЭЦ-2, выбрасывающей в атмосферу Владивостока радиоактивный изотоп С14, оксиды серы, азота и углерода.
Как сообщила «ЗР» врач-эндокринолог Наталья СЕМЕНОВА, «йодную профилактику рекомендуется проводить лишь после специального оповещения службами МЧС. Иначе навредите своему здоровью больше, чем радиоактивное поражение».
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