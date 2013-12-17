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Очередная партия карет скорой помощи прибыла в Приморье

17 Декабря 2013, 16:12 | Приморье

Парк машин скорой помощи до конца года пополнится 52 новыми авто. 26 автомобилей скорой помощи марки «Форд» уже прибыли в Приморье, ещё 26 машин пока в пути. Их прибытие ожидается в ближайшие дни.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Приморского края, сейчас идёт разгрузка первых 26 поступивших автомобилей. «Это вторая партия из 100 автомашин «скорых», которые поступят в распоряжение лечебных учреждений края в 2013 году», - сообщают в департаменте.

Новые скорые - автомашины класса «В» и «С». Они оснащены всем необходимым оборудованием для оказания экстренной неотложной помощи.

«Здесь уже есть дефибриллятор, аппарат управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких, кардиограф, аппарат ингаляционного наркоза, тележка-каталка со съемными носилками и многое другое», - отметили специалисты департамента.

Машины, которые пришли сегодня во Владивосток – с разными системами привода. Есть переднеприводные авто – они больше подходят для городского рельефа, а также полноприводные, которые будут распределены в край.

В ближайшее время автомобили скорой помощи отправятся в районы края.

Самое большое количество автомобилей из этой партии (52 авто) будет передано станции скорой медицинской помощи Владивостока – её автопарк пополнится сразу на 24 автомобиля. 10 машин получит станция скорой помощи Уссурийска, Находка - пять автомобилей, Артем - четыре, Партизанск - три. Две машины отправятся в распоряжение Лазовской центральной больницы и по одной автомашине – Михайловской, Хасанской, Яковлевской и Хорольской центральным больницам.

Напомним, в этом году в Приморье уже поступило 48 автомобилей скорой помощи. Согласно распоряжению Губернатора края Владимира Миклушевского, к концу 2013 года в Приморье будет полностью обновлен автопарк скорой помощи. В 2014 году программа продолжится. Всего за два года служба скорой медицинской помощи региона получит 200 новых автомобилей.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: транспорт  скорая помощь  здравоохранение  авто 



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Комментарии

  • Псевдоним19:33, 17.12.2013#

    Некислая кормушка получилась. Вместо того, что бы заказать 100 автомобилей для скорой и забыть года на три, заказывается 100 фордов, которые рассыпятся аки гаЗели за год, через год заказать еще 100 фордов и так по кругу.

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