Псих АТЭСу не товарищ

Похоже, предстоящий саммит АТЭС обеспечит Владивосток не только столь нужными мостами, дорогами и очистными сооружениями, но и новой психиатрической больницей. Еще в 2003 г. на строительство новой больницы требовалось не менее 500 млн руб. Спустя 7 лет цена вопроса составляет, как минимум, миллиард.

По сведениям «ЗР», разработкой технической части рабочего проекта по объекту «Строительство краевой психиатрической больницы на 550 коек в г. Владивостоке» на сумму 1,250 млн руб. займется ОАО «Приморгражданпроект».

Напомним, что сегодня ГУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница» г. Владивостока является единственным в городе государственным учреждением, которое оказывает психиатрическую помощь взрослому населению.

На сайте больницы сообщается, что еще в 1953 г. во Владивостоке был открыт психоневрологический диспансер. В 1965 г. психиатрическое отделение преобразовано в городскую больницу. Для ее размещения власти выделили здания бывшей исправительно-трудовой колонии (ул. Шуйская, 32; в настоящее время на их месте расположены здания автовокзала и торговые площади, прилегающие к бывшему Универсаму). В декабре 1975 г. больница переведена в здания бывшей школы №14 по ул. Шепеткова, 14.

Согласно решению Исполнительного комитета Приморского краевого Совета депутатов от 29 августа 1975 г. больница размещалась в помещениях временно, но прошло уже 35 лет. Фактически больница переселялась в аварийные здания, ремонт которых велся преимущественно своими силами с использованием больных. При этом пациенты постоянно находились в тех же помещениях, где осуществлялись ремонтные работы. Так же обстояли дела и все последующие годы. Коечный фонд больницы в 2006 г. был сокращен до 510 коек.

Многочисленные обращения главврачей больницы и завкафедрой психиатрии с ходатайствами о строительстве типовой психиатрической больницы завершались «обсуждением этого вопроса» в кабинетах власти. Правда, было несколько проектов, но до строительства дело не доходило. Как вариант, предлагалось перевести психбольницу в один из детских пригородных лагерей.

В бытность мэром Виктор ЧЕРЕПКОВ вообще прекратил финансирование большей части городских учреждений здравоохранения. Его же постановлением в 1997 г. к городской клинической психиатрической больнице присоединено МУЗ «Городская психиатрическая больница №2» (размещалась в здании бывшего родильного дома по ул. П.Лумумбы, 42). Главным врачом реорганизованной больницы назначен Владимир УШАКОВ, а с июля 1999 г. его сменил Александр НЕДАШКОВСКИЙ, возглавляющий больницу и в настоящее время.