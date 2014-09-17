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Приморье закупит два санитарных вертолета Bell 407
В Приморье завершена процедура запроса предложений на право заключения договора поставки двух вертолетов для санитарной авиации, сообщает primorsky.ru.
Как сообщил директор КГУАП «Пластун Авиа» Виталий Юшин, победителем стала Уральская вертолетная компания Uralhelicom. Она поставит в Приморье 2 вертолета марки Bell 407.
Стоимость двух вертолетов – 335 738 тысяч рублей. Это была наименьшая стоимость из предложенных.
Как сообщил первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев, договор поставки будет заключен на этой неделе. По договору, срок поставки составит 79 дней с момента заключения договора. Воздушные суда обеспечат в крае оперативную доставку больных в медучреждения.
Согласно техническому заданию, вертолеты имеют возможность размещения в салоне пяти пассажиров либо одного пациента на носилках и не менее двух сопровождающих его врачей скорой помощи. Мощность двигателей вертолетов – не менее 670 лошадиных сил, а максимальный взлетный вес – до 2 900 килограммов. Дальность полета – не менее 600 километров, диапазон температур наружного воздуха от -40 до +50 градусов.
Для выполнения посадки на неподготовленные площадки вертолеты оборудованы шасси полозкового типа. Также они оснащены оборудованием для перевозки больных на носилках.
У санитарных вертолетов в Приморье будет две точки базирования: Кавалерово закроет северную часть Приморья, а Владивосток – южную. Делается это для того, чтобы каждый охватывал максимальную территорию и один из вертолетов мог добраться в пределах часа до места назначения в любой точке края.
Приобретение санитарных вертолетов входит в программу модернизации краевого здравоохранения. Подсчитано, что один такой летательный аппарат спасает ежегодно 200 жизней.
Отметим, вертолеты для санитарной авиации приобретаются по распоряжению главы региона Владимира Миклушевского. Как заявил глава края, «медики знают, что такое «золотой час», когда для сохранения жизни важна каждая секунда — помощь должна быть предоставлена максимально оперативно».
При помощи вертолетов людей смогут оперативно доставлять в один из 11 специализированных медицинских центров, расположенных в различных муниципальных образованиях.
Напомним, всего в этом году в Приморье будут приобретены 5 воздушных судов – 3 самолета и 2 вертолета для нужд региона. Все воздушные суда поступят в край в 2014-2015 годах.
Справка
Вертолет Bell 407 выделяется среди машин своего класса наиболее высокой грузоподъемностью, что наряду с большим объемом багажного отсека.
Газотурбинный двигатель, установленный на Bell 407, оборудован цифровой системой контроля и подачи топлива FADEC, благодаря чему удалось значительно снизить расходы на эксплуатацию вертолета и повысить безопасность во время полета.
Данная серия двигателей отличается длительным сроком эксплуатации - 150 миллионов часов. Надежность данной модели обеспечивается также применением улучшенной системы ударостойкости: кабина повышенной прочности и разрывоустойчивая топливная система.
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