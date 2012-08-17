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Приезжие врачи дерут три шкуры с ветеранов в глубинке Приморья
ПРИМОРЬЕ, 17 августа, ZRPRESS. В отдалённых районах Приморского края приезжие врачи берут с пациентов деньги, представляясь сотрудниками краевой больницы и других государственных медучреждений.
Об этом корреспонденту "ЗР" рассказал Николай МОЗГОВОЙ, заместитель председателя краевого совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов. Пациенты недоумевают: неужели вся медицина, даже государственная, становится платной и для чего тогда нужен полис ОМС?
«Я не подписывал пока ни одного распоряжения о командировании специалистов в районы края, - комментирует ситуацию Владимир КУЗНЕЦОВ, возглавляющий краевой департамент здравоохранения. - Поэтому, если к вам приезжает врач и говорит, что он является представителем государственного медучреждения, при этом требуя деньги за свои услуги, я прошу сообщать о таких случаях, желательно с указанием конкретных имён. У меня есть сведения, что часть наших сотрудников, устроившись по совместительству в частные структуры, собирает с пациентов деньги на выезде, прикрываясь своей должностью в государственном учреждении. С каждым случаем мы будем разбираться и принимать жёсткие меры, вплоть до увольнения.
Эти коммерческие выезды не имеют никакого отношения к той системе выездного обслуживания, которая разрабатывается нашим департаментом. Сейчас мы решаем вопрос об организации мобильных клиник, которые будут работать в сельской местности в рамках системы обязательного медицинского страхования: врачи будут вести приём пациентов бесплатно при наличии полиса ОМС. Напомню, что мы уже работаем в этом направлении совместно с ДВЖД: думаю, многие приморцы знакомы с медицинским поездом, который выезжает в отдалённые районы края и также обслуживает пациентов бесплатно».
Елена ЗАЙЦЕВА, «Золотой Рог».
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