В Приморье появился первый мотофельдшер

Чтобы повысить мобильность местного фельдшера, благодарные пациенты села Заречное подарили ему (а точнее, ей) мопед, на который скидывались всем миром.

Теперь от пациента к пациенту фельдшер Татьяна ЗЕВАКИНА передвигается с комфортом и приличной скоростью. Идея возникла спонтанно, как часто бывает на селе - за разговорами в магазине. Любовь и уважение односельчан доктор заслужила тем, что никогда не отказывалась от вызовов и не отсиживалась в кабинете - всегда по первому зову приходила на помощь.