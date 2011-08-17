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Как получить медицинский полис
С 1 января 2011 г. вступил в силу новый Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в РФ», в связи с чем поступает много вопросов от граждан по поводу полисов ОМС. На вопросы отвечает руководитель отдела ОМС ПЕГОВА Светлана Михайловна.
Нужно ли менять полис обязательного медицинского страхования (ОМС) старого образца на полис единого образца?
Если застрахованный гражданин на сегодняшний момент имеет полис ОМС с истекшим сроком действия, то менять его необязательно, этот полис считается действующим до 31 декабря 2013 года. Конечно, человеку, желающему получить полис единого образца, никто не откажет. Полис единого образца в первую очередь необходимо оформлять тем, кто вообще не имеет на руках никакого полиса.
Как получить полис обязательного медицинского страхования (ОМС) единого образца?
Выдача полисов единого образца началась с мая 2011 года, согласно Федеральному закону о медицинском страховании ФЗ-№ 326 от 29.11.2010 г. Для того чтобы оформить полис единого образца, человек должен написать заявление в страховую компанию. По новому закону, страховую компанию можно менять не чаще одного раза в год. На основании этого заявления выдаётся временное свидетельство, подтверждающее оформление полиса ОМС единого образца. Временное свидетельство действительно в течение 30 рабочих дней. За это время в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования оформляется полис единого образца, затем через Территориальный фонд ОМС он передаётся в страховую компанию. На бланках временных свидетельств указаны телефоны специалистов страховой компании, которые ответят на все возникающие у вас вопросы. Если по каким-то причинам гражданин лично не может обратиться в страховую компанию, это может сделать его представитель. Недееспособные категории граждан также могут оформить полис единого образца через своих представителей (родственников) или социальных работников.
По всем возникающим вопросам
Вы можете обращаться по телефонам:
во Владивостоке (423) 220-89-38, 226-55-52, 240-18-51;
в Артеме (42337) 47-434;
в Находке (4236) 68-64-31;
в Уссурийске (4234) 32-91-52;
в Арсеньеве 8-914-722-69-98;
в Чугуевке 8-914-328-72-62.
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