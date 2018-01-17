В Приморье медицине требуются витамины

Прорыв в региональной медицине пока не произошел, но есть надежды

Новый корпус онкологического диспансера во Владивостоке может принять пациентов уже в конце марта, а первые документы на выплату пособий от семей, в которых родился первенец, социальные органы ожидают уже в январе наступившего года. Эти и другие новости здравоохранения и соцстраха прозвучали на пресс-конференции вице-губернатора Павла СЕРЕБРЯКОВА. В ней также участвовали руководители департаментов, которые он курирует.

Такие встречи с прессой, где обсуждаются не только «праздничные» итоги года, но и проблемы, стоящие перед здравоохранением и социальной сферой, стали хорошей традицией. Корреспондент деловой газеты «Золотой Рог» напомнил, что в декабре 2016 года предполагалось в 2017-м начать реформирование системы помощи онкологическим больным, сдать новый корпус краевого онкодиспансера, озвучивались надежды на включение в программу Минвостокразвития строительства новой инфекционной больницы, организации в краевом центре хосписа. И попросил прокомментировать, что из запланированного удалось сделать.

Инфраструктура отстает

- Самое главное по итогам 2017 года - мы сохранили более 700 жизней, произошло общее снижение смертности, в том числе онкологической - это первое. Второе - мы с начала года ввели так называемый онкологический скрининг, в том числе для пациентов автопоезда «Забота», включили высокоэффективные методы гистохимии, которые позволяют выявлять заболевания на самых ранних стадиях. Это работа департамента здравоохранения - организация помощи населению через все возможные источники, которые у них есть, можно сказать, организационная часть, и мне кажется, нам она удается, потому что у нас растет выявляемость заболеваний на той стадии, когда можно помочь, и снижается смертность, - сказал Павел Юрьевич. - Но есть еще инфраструктурная часть, это строительство онкодиспансера, приобретение оборудования, лабораторий и так далее. И здесь, к огромному сожалению, динамика не такая как хотелось бы. У нас только сейчас начинается первый этап монтажа оборудования в онкодиспансере. Далее последует поставка оборудования, которое сейчас находится на ответственном хранении в Москве, поскольку оно требует особых условий, финишная отделка, монтаж и пуско-наладка. Губернатором поставлена задача в марте новый корпус запустить.

Кроме этого, программой развития здравоохранения края предусмотрено открытие первичных онкологических кабинетов. В 2017 году оснастили гистологическим оборудованием три поликлиники города Владивостока (№1,6,9), в наступившем году будут закуплены специализированные рабочие места еще для трех поликлиник, расположенных на территории края.

По словам директора департамента здравоохранения Приморского края КУЗЬМИНА, для улучшения выявляемости заболеваний губернатором было принято решение о выделении 300 млн рублей на закупку рентгеновского оборудования. Даже банальный рентгеновский аппарат может эффективно выявлять заболевания органов дыхания, а в Приморском крае в некоторых муниципальных районах именно они занимают лидирующее место. Первичное звено насыщается новыми флюорографами, маммографами (для выявления рака молочной железы). Новое цифровое оборудование позволяет в условиях дефицита кадров, в том числе врачей-рентгенологов, отправлять снимки в краевой центр и получать второе экспертное мнение по поводу диагноза. Этот механизм уже отработан при диагностике туберкулеза, а также на скорой помощи, когда бригада передает по каналам связи данные ЭГК и получает от врача, дежурящего на подстанции, уточненный диагноз и рекомендации по поводу лечения.

Что касается включения приморских объектов здравоохранения в федеральные программы, то, по словам вице-губернатора, сейчас дорабатывается комплексный план социально-экономического развития региона, который должен быть полностью интегрирован во все федеральные программы, в том числе и здравоохранение. Туда включаются многие объекты, начиная от ФАПов, обрудования, новых аппаратов УЗИ и т.д., что позволит Приморскому краю сделать качественный прорыв в здравоохранении.

- Я надеюсь, что это все получится, но, к сожалению, такая инфраструктурная работа - достаточно долгая и тяжелая, особенно с выделением федеральных средств. Мы этим занимаемся - и что-то уже получилось, а что-то пробуксовывает, - сказал Павел Серебряков.

На повестке дня уже многие годы стоит организация в крае хосписа. Появилась надежда, что смогут наконец получать медицинскую помощь и необходимый уход люди, страдающие тяжелыми неизлечимыми заболеваниями.

- У нас есть план по созданию на базе высвободившегося помещения роддома №5 по ул. Черемуховой центра паллиативной помощи, - поделился вице-губернатор, - Сейчас мы прорабатываем проект его капитального ремонта и переоснащения. Это, безусловно, не в чистом виде хоспис, но это та помощь, которая на сегодняшний момент очень нужна тяжело больным пациентам, и жители края страдают от ее отсутствия. Мы сделаем все для того, чтобы наши пациенты эту помощь получали. К марту такой проект представим.

Неотложная и экстренная

Вновь перед куратором медицинской отрасли были поставлены вопросы организации работы скорой помощи - многочасовое ожидание врача знакомо едва ли не каждому, между тем, есть довольно строгие нормативы прибытия.

- Это действительно очень актуально, - пояснил Павел Серебряков. - Я сам лично выезжал на вызовы, смотрел, как работает бригада и кто вызывает. Что получается - от 70 до 80% вызовов скорой медицинской помощи приходится на вызовы «помазать зеленкой». Молодой человек, студент, неделю пролежал с температурой дома, не соизволил сходить в поликлинику, а когда к выходным температура увеличилась, звонит в «скорую». Но в этот момент ждет «скорую» какой-то пожилой человек, которому плохо с сердцем. Это проблема по всей стране - иждивенческое отношение к скорой помощи. Люди не хотят ходить в поликлинику, а вызывают «скорую», порой по несколько раз за день. Это удобно - приезжает врач, колет укол...

С этим трудно бороться, но ситуацию надо менять. Есть система принятия решения, разделения вызовов на экстренную и неотложную. По жизненно угрожающим состояниям «скорая» должна приезжать за 20 минут, и она приезжает, мы попадаем в норматив. Перечень таких состояний невелик - падение с высоты, тяжелое ДТП, ряд других. Особая категория - дети - к ним тоже скорая приезжает быстро. А все остальное - неотложные вызовы, по нормативам Минздрава - 4 часа. Кроме того, по нормативам Минздрава на город Владивосток должно быть 60 бригад скорой помощи (одна бригада на 10 тыс. населения города). У нас работает 25 бригад. Действительно есть тяжелая кадровая ситуация. Но те люди, которые выбрали этот путь, стараются экстренные вызовы обслужить как можно быстрее, - констатировал он.

Земскому доктору поможет Земский фельдшер

Кадровую проблему в здравоохранении, по словам вице-губернатора, помогает решить программа «Земский доктор», участники которой при переезде в сельскую местность получают финансовую поддержку в один миллион рублей. В 2017 году «земскими докторами» стали 67 врачей, а всего за несколько лет действия программы в ней приняли участие более 300человек. С 2018 года появится еще одна программа, призванная решить кадровую проблему в сельской местности, «Земский фельдшер», при переезде в сельские территории специалисты со средним медицинским образованием получат по 500 тыс. рублей.

- Они крайне нужны на местах! - считает вице-губернатор. - С докторами ситуацию стараемся выравнивать, в том числе и поездом «Забота», а фельдшеров, которые должны находиться на территории, быть первичным звеном, знать всех своих пациентов и работать с ними, нам катастрофически не хватает. Мы обращались в Правительство и Минздрав с предложением расширить программу на средний медицинский персонал, и рады, что нас услышали.

Критикуют - значит, верят в перемены

Предложили вице-губернатору обсудить такую чувствительную тему, как поборы с пациентов, которые существуют в некоторых лечебных учреждениях. Причем необходимую операцию проводят за счет средств ОМС, но при этом пациента вынуждают фактически вторично оплатить ее, отправив деньги в карман врача.

- Обобщенно я бы назвал эту тему - коррупция в здравоохранении. Не только поборы врачей, пожертвования пациентов, но и закупочная система в учреждении. Это многогранная история, которой мы тоже занимается. Установили систему контроля закупок, в том числе лекарственных препаратов. Здесь мы активно сотрудничаем с органами надзора, прокуратурой и следственным комитетом, - заметил Павел Юрьевич, добавив, что сам он открыт к диалогу. - Мы начали эту работу активно, и думаю, что в скором времени увидим первые результаты. Если есть состав преступления - человеку не место в лечебном учреждении. Но бывают личностные конфликты… Так что по каждому случаю надо разбираться детально, с привлечением экспертного мнения сотрудников правоохранительных органов.

Рассказал он также о новой инициативе департамента здравоохранения - подписан приказ о публичных встречах главных врачей лечебных учреждений с населением. С декабря эти встречи начались, главные врачи стали выходить к людям, рассказывать о себе, своей работе, проблемах, отвечать на вопросы пациентов.

- Всем говорю - не надо бояться критики. Когда тебя критикуют, значит, в тебя верят и есть к чему стремиться. Когда молчат - плохо, значит все безнадежно. Диалог главных врачей с людьми очень полезен, тем более, что в некоторых районах лечебное учреждение зачастую является крупнейшим бюджетообразующим предприятием. Взаимосвязь, понимание происходящих процессов, реагирование на острые вопросы позволяет снимать общественное напряжение, повышает доверие населения к системе здравоохранения.

Ирина БАРАННИК.