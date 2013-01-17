Приморский край не получит федеральных денег на борьбу с туберкулезом

Приморья не оказалось среди регионов, которые в этом году получат субсидии из федерального бюджета на софинансирование мероприятий по профилактике и лечению туберкулеза. На фоне значительного уровня заболеваемости этой инфекцией в крае (по разным оценкам, в три-пять раз превышающего среднероссийский показатель) это кажется странным.

Всего, согласно распоряжению, подписанному главой правительства РФ, 25 регионов получат 1 млрд руб. на борьбу с туберкулезом. Деньги пойдут на финансирование мероприятий по обследованию населения, лечения больных, а также профилактику заболевания. Сейчас Россия занимает 13-е место в мире по распространенности туберкулеза, а по данным Роспотребнадзора, в стране ежегодно регистрируют до 120 тыс. заболевших. И это несмотря на целевые программы, принятые на региональном и федеральном уровнях.

Субсидии субъектам РФ центр предоставляет не первый год: в частности, в 2011 они составили 650 млн руб., в 2012-м – 600 млн, теперь вот миллиард. А с начала 2012-го правительство установило новые правила выделения финансовой помощи на борьбу с социальным заболеванием, и именно в них стоит искать ответ на вопрос, почему Приморье не вошло в число получателей нынешней субсидии. Тем более, что от официальных комментариев представители краевой медицины открещиваются – мол, все вопросы к Минздраву, который готовил проект распоряжения правительства.

Так вот, согласно постановлению правительства РФ N 1181 «О финансовом обеспечении за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий», на субсидии могут рассчитывать лишь те регионы, кто готов финансово вкладываться в профилактические и лечебные мероприятия, дисциплинированно расходовать средства и отчитываться за них, демонстрируя хорошие показатели по охвату населения профосмотрами и снижению смертности от туберкулеза, а главное – иметь собственную программу по совершенствованию медицинской помощи больным туберкулезом, причем, ее мероприятия должны входить в программу модернизации здравоохранения субъекта Федерации.

На момент принятия правительством решения в Приморском крае действовала целевая программа «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2009-2012 годы» и ее подпрограмма «Туберкулез». Всего на подпрограмму на четыре года были утверждены затраты в 277,3 млн руб., из них 73,8 млн – на расходование в 2012 году. Если учесть, что в среднем субсидия из федерального бюджета в прошлом году составляла 50 млн руб. (602 млн распределили среди 12 регионов, кстати, Приморья и тогда не было в списке получателей), а в 2013-м – 40 млн, то краевой бюджет мог адекватно финансово отвечать на предложение центра.

Может, все дело в том, что с выполнением программы модернизации в крае «не сложилось», о чем упомянула во время своего недавнего визита во Владивосток министр здравоохранения Вероника СКВОРЦОВА. На осеннем совещании по итогам выполнения данной федеральной программы край прогремел на всю страну: если в целом по Дальнему Востоку исполнение составило 62,3%, то в Приморье – всего 49,31% (хуже было только в Еврейской автономной области - 38,8%). За полтора года реализации двухлетней программы освоить половину выделенных средств, сделать половину запланированной работы и т.д. – наверное, это вполне можно считать показателем качества управленческой деятельности и служить сигналом для министерства, что с дополнительными объемами средств и обязательств регион может не совладать.

Администрация Приморья озвучила свою версию «туберкулезного скандала». В пресс-службе АПК порталу VladMedicina заявили, что отсутствие Приморского края в списке регионов на получение субсидии на софинансирование мероприятий по профилактике и лечению туберкулеза в 2013 году не связано с неудовлетворительным исполнением программы модернизации здравоохранения. Просто список субъектов РФ на получение помощи из федерального центра меняется из года в год.

По информации представителей краевой администрации, Приморье в последнее время наоборот было «обласкано» вниманием центра в вопросе помощи по борьбе с туберкулезом. «Субсидия, выдаваемая правительством регионам однократная, и была получена Приморьем еще в 2011 году»,- подчеркнули в пресс-службе АПК. Более того, перечисленные 60 млн руб оказались самым крупным денежным траншем среди всех субъектов РФ. «Учитывая, что краевой бюджет на условиях софинансирования добавил к ним еще 59 млн на закупку медикаментов и оборудования, можно сказать, что внимание к туберкулезу было самое пристальное»,- сообщили в пресс-службе АПК.

Собеседница добавила, что в 2013 году краевой бюджет выделил 60 млн руб. на лечение и предупреждение данного заболевания. Также за счет федерального центра планируется поступление медикаментов для особо тяжелобольных. «Приморский край демонстрирует хорошую динамику в предупреждении туберкулеза. Несмотря на большое количество мест заключения, количество больных в регионе за пять лет снизилось на 8%. Это очень хорошие цифры»,- заверили в пресс-службе АПК.

После новогодних праздников, в очередной раз дарящих надежду на лучшую жизнь, эта версия кажется более подходящей. А тот вариант, в котором медицина края лишается дополнительных денег только потому, что не умеет правильно расходовать средства и отчитываться за них, портит все впечатления от заявлений первых лиц края о радужных перспективах нашего здравоохранения.

Медицинский портал Приморского края "ВладМедицина.ру".