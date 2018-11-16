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"Русская Рыбопромышленная Компания" внесла свой вклад в обновление парка "Скорой помощи" в Приморье
Хасанская центральная районная больница (Приморский край) приобрела на средства, полученные от ООО «Русская Рыбопромышленная Компания», три автомобиля скорой помощи. Полноприводные автомобили Ford Transit, собранные в Германии, оснащены современным оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи жителям Хасанского района. Общая стоимость машин и оборудования составила 12 млн рублей.
В торжественной церемонии передачи автомобилей приняли участие генеральный директор РРПК Федор Кирсанов и главный врач Хасанской центральной районной больницы Евгений Махиня.
«Здоровье – главная ценность, которую не купишь ни за какие деньги. Но в наших силах помочь больницам, врачам в их нелегком и важном деле, - сказал генеральный директор РРПК Федор Кирсанов. – Приморье – родной край для РРПК, поэтому поддержку здравоохранения Приморского края, содействие сохранению здоровья наших рыбаков, мы считаем важнейшим направлением социальной политики компании, которое будем и дальше развивать».
Оборудование, которым оснащены новые автомобили, позволяет давать ингаляционный наркоз, проводить искусственную вентиляцию легких, дефибрилляцию, инфузионную терапию и другие необходимые мероприятия при оказании экстренной, неотложной помощи и транспортировке пациентов.
«Новые автомобили снабжены всем необходимым для того, чтобы в полном объеме оказывать экстренную и неотложную медицинскую помощь и безопасно осуществлять перевозку пациентов, в том числе находящихся в тяжелом состоянии, с поддержанием жизненных функций на уровне современных стандартов, – прокомментировал главный врач Хасанской ЦРБ Евгений Махиня. – Наличие полного привода делает эти машины незаменимыми для оказания скорой помощи в сложных погодных условиях, труднодоступных местах и на побережье Хасанского района, особенно в период массового отдыха гостей и коренных жителей у моря в летний период».
Выделение РРПК средств на приобретение автомобилей скорой помощи направлено на решение задач, аналогичных задачам государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы», а также реализуемого в ее рамках по инициативе врио губернатора Приморья Олега Кожемяко проекта по масштабному обновлению парка «Скорой помощи» в крае. В рамках данного проекта в конце 2018 – начале 2019 года за счет федерального и регионального бюджетов будет приобретено 90 автомобилей. Первая партия из семи автомобилей была передана больницам Приморья в прошедшую пятницу, 9 ноября.
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