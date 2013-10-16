Назначен новый руководитель департамента здравоохранения Приморья

Исполняющей обязанности директора департамента здравоохранения назначена Виктория Олеговна Вавилова. Ранее она занимала должность заместителя директора департамента здравоохранения по экономическим вопросам.

Напомним, Губернатор края Владимир Миклушевский в понедельник освободил от занимаемой должности директора департамента здравоохранения Олега Бубнова. Его отставка была связана с инцидентом в Новосысоевке Яковлевского района, где школьникам неверно сделали пробы Манту. По данным прокурорской проверки, туберкулинодиагностика учащимся была проведена с нарушением технологий.

Ранее были отстранены от работы врач-педиатр, медсестра и и.о. главного врача Яковлевского района.

В настоящее время 11 школьников проходят дополнительное обследование в московском НИИ имени Сеченова. Остальные 18 школьников переведены во Владивосток, где проходят дополнительное обследование и реабилитацию в Приморском краевом детском туберкулезном диспансере.

ZRPRESS.RU, Владивосток.